تسويق السياحة: استعدادات مكثفة بالأقصر لافتتاح طريق الكباش الشهر المقبل

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن محافظة الأقصر ووزارة السياحة والآثار، فضلا عن عدد من الجهات الحكومية الأخرى تضع الرتوش الأخيرة لافتتاح طريق الكباش وكورنيش الأقصر بعد تطويرهما، ومن المتوقع افتتاحهما خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن الانتهاء من تلك المشروعات سيسهم بصورة كبيرة في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مدن الصعيد السياحية، وبخاصة الأقصر خلال الفترة المقبلة.

الأقصر تستقبل 10 رحلات أسبوعية خلال أكتوبر

وأضاف عثمان، لـ«الوطن»، أن الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر خلال شهر أكتوبر الجاري جيدة للغاية، حيث تستقبل الأقصر نحو 10 رحلات أسبوعية من مختلف دول العالم بعدد 4 رحلات من إسبانيا ورحلتين من فرنسا ومثلهما من رومانيا، كما تستقبل رحلتين من الأردن تقلان سياحا من دول أمريكا اللاتينية الذين يزورون الأردن ومصر ضمن برنامج سياحي مشترك، موضحا أن هذا العدد من الرحلات هو الأعلى خلال العام الجاري.

زيادة أعداد رحلات اليوم الواحد من الغردقة للأقصر خلال أكتوبر

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إلى أن عدد رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة إلى الأقصر والتي تقل مئات السياح الأجانب، ارتفعت أيضا خلال الشهر الجاري، لافتا إلى أن تلك الرحلات ساهمت في ارتفاع نسب الزيارات للأماكن الأثرية والثقافية بالأقصر، إضافة إلى أنها رفعت حركة البيع والشراء بالمدينة، موضحا أن أعدادا كبيرة من السياح الروس الذين يزورون الغردقة يتوافدون على المناطق الأثرية والسياحية بالأقصر من خلال الرحلات البرية اليومية.

وأوضح عثمان أن الأقصر ستستضيف بداية النصف الثاني من الشهر الجاري وحتى أبريل المقبل، نحو 6 مؤتمرات محلية وإقليمية لشركات أدوية ومستلزمات طبية ولأطباء متخصصين، لافتا إلى أن تلك هي المرة الأولى التي تستضيف فيها الأقصر هذا الكم من المؤتمرات في غضون فترة زمنية قصيرة، مشيرا إلى أن سياحة المؤتمرات مهمة جدا، حيث إن المتواجدين بها من ذوي الإنفاق المرتفع.