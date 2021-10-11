القوات المسلحة تنظم مهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، أقامت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، مهرجانا رياضيا على ملاعب جهاز الرياضة العسكري، بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة احتفالاً بهذه المناسبة.

وتضمنت فعاليات المهرجان، إقامة العديد من المنافسات الرياضية في كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة ومسابقة الموانع بالكرسي المتحرك ورياضة الريشة الطائرة، واتسمت المنافسات بالروح الرياضية العالية والإصرار على تحقيق الفوز، كما قدمت الموسيقى العسكرية عددا من المقطوعات والمعزوفات الوطنية.

وألقى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالخدمات والأنشطة، وتقديم كافة أوجه الرعاية لأعضاء الجمعية من أبطال القوات المسلحة وأسرهم في كافة المجالات، وكذلك حرص الجمعية على التطوير المستمر لآليات العمل، بما يسهم في توفير المكانة اللائقة لكل المحاربين القدماء وضحايا الحرب، عرفانا بما قدموه من تضحيات لحماية الوطن وصون مقدساته.

وفي نهاية المهرجان، تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة.