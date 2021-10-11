محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالمدرسة اليابانية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، سير العمل بالمدرسة المصرية اليابانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد 2021ـ 2022 ولمشاركتهم احتفالاتهم ببدء العام الدراسي والتأكد من الالتزام بتطيبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

زيارة المدرسة اليابانية ومعرض مشغولات

بدأ المحافظ جولته بزيارة المدرسة اليابانية وتفقد سير العمل ببعض الفصول الدراسية بمرحلة رياض الأطفال ثم تفقد معرض مشغولات ومنتجات الأطفال من رسم ومجسمات وإعادة تدوير الورق وخامات البلاستيك والمعدن.

ثم شهد المحافظ ومرافقوه احتفالية المدرسة ببدء العام الدراسي الجديد والتي بدأت بترديد السلام الوطني ثم الاستماع لفيلم تسجيلي عن المدرسة اليابانية ثم عرض فيلم تسجيلي عن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قطاع التعليم ثم عرض لبعض الفقرات الفنية لطلاب مرحلة رياض الأطفال والابتدائي بالمدرسة.

وهنأ المحافظ – خلال كلمته - جميع التلاميذ والمعلمين بالعام الدراسي الجديد متمنياً لهم عاما مليئا بالنجاح والتوفيق والتقى الأطفال والمعلمات مرددًا معهم السلام الوطني مشددًا على الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامات داخل المدرسة.

وأكد المحافظ مراعاة التباعد الاجتماعي ومراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والطلاب كما تحدث عن أبرز المشروعات القومية والتنموية التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ثم تحدث عن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وسام المحافظة لمديرة المدرسة اليابانية

وخلال الاحتفالية سلم محافظ أسيوط وسام المحافظة وشهادة تقدير ووسام المحافظة لمديرة المدرسة اليابانية أميمة توفيق ولجميع العاملين بها لدورهم وأنشطتهم المتميزة خلال العام الدراسي وليكون هذا التكريم تحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجد والاجتهاد والنهوض بالعملية التعليمية بالمدرسة.

توزيع أسطوانات على جميع المدارس تحتوي على أفلام عن المشروعات القومية

وأشار المحافظ إلى عقد عدة اجتماعات مع مسئولي التربية والتعليم لاتخاذ العديد من الإجراءات للاستعداد للعام الدراسي الجديد والانتهاء من تطعيم المعلمين والتنبيه أن يكون أول حصة على مدار أول أسبوع دراسي عن انتصارات أكتوبر المجيدة لغرس وتنمية روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا وإبراز دور قواتنا المسلحة فى حماية بلدنا فضلا عن توزيع أسطوانات على جميع المدارس تحتوي على أفلام عن المشروعات القومية التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بالمحافظة لتعريف الطلاب بهذه المشروعات ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الحياة المعيشية للعديد من الفئات الأكثر احتياجاً على مستوى جميع قرى ومراكز المحافظة فضلا عن تكثيف ندوات التوعية للطلاب والعاملين بالمدرسة.

كما أكد اللواء عصام سعد، انتظام الدارسة بجميع مدارس المحافظة البالغ عددها 2991 مدرسة وتضم مليونا و172 ألفا و187 طالبا وطالبة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 88 مدرسة جديدة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم استلام 44 مدرسة منها ودخولها الخدمة التعليمية للمساهمة في خفض كثافات الفصول والقضاء على تعدد الفترات الدراسية كما يجري إنشاء العديد من مجمعات المدارس لاستيعاب الأعداد المتزايدة في مرحلة رياض الأطفال حيث يجرى إنشاء مجمعين للمدارس الرسمية لغات «مدرسة التجاريين الرسمية و30 يونيو الرسمية» بمدينة أسيوط التي سيبدأ العمل بهما العام الحالي.

ونوه إلى إنه تم الموافقة على فتح 35 قاعة جديدة في المدارس الرسمية والخاصة خلال العام الدارسي الحالي للنزول بسن القبول في مرحلة رياض الأطفال واستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين للمدارس.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والعديد من قيادات التربية والتعليم بأسيوط ومديري المدارس.