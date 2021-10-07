محافظ أسيوط يشهد توزيع أدوات مدرسية على الأيتام بالبداري (صور)

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ، اليوم الخميس، احتفالية توزيع الأدوات والحقائب المدرسية والهدايا على الطلاب والأطفال الأيتام، التي نظمها حزب «الوفد» بأسيوط، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، بمناسبة احتفالات الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وقرب بدء العام الدراسى الجديد، وذلك بمقر المدرسة الإعدادية للبنين بمركز البداري.

جاء ذلك بحضور النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب «الوفد»، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، ومحمد إسماعيل النمر، مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، وعدد من أعضاء الحزب، والقيادات الشعبية بمركز البداري.

السلام الوطني وكلمات ترحيبية وفقرات شعرية

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، وسط ترديد جميع الحضور للنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمات الترحيب من النائبة نشوى رائف، وتضمن الحفل بعض الفقرات الشعرية للشباب الموهوبين من أبناء مركز البداري، ثم قام المحافظ والنائبة نشوى رائف بتوزيع الحقائب والأدوات المدرسية على الطلاب وأطفال بعض الجمعيات الأهلية من مختلف قرى المركز، كما تم توزيع الهدايا العينية عليهم، بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد.

محافظ أسيوط يؤكد دعمه لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب

وأعلن محافظ أسيوط، خلال الاحتفالية، عن دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، في دعم الأسر الأكثر احتياجاً، والأطفال الأيتام في كافة المناسبات والفعاليات، خاصةً فعاليات توفير الأدوات والحقائب المدرسية والزي المدرسي للأطفال بالمجان، قبل بداية العام الدراسي، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية، منوهاً إلى أن المحافظة قامت بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بفتح منافذ ومعارض متنوعة بمختلف المراكز والأحياء، لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية والزي المدرسي بأسعار مخفضة، مؤكداً استعداد المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

رسالة تأييد وشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي

ووجه محافظ أسيوط وجميع الحضور رسالة تأييد وشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إطلاقه وتبنيه المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومى لتطوير الريف المصري بمختلف قرى ونجوع المحافظة، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وإقامة مشروعات تنموية وخدمية، وتوفير فرص العمل للمواطنين والشباب.

ومن جانبها، أشارت النائبة نشوى رائف إلى أن فعالية توزيع الحقائب والأدوات المدرسية جاءت ضمن خطة الحزب لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، خاصةً قبل بدء العام الدراسي الجديد، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً.