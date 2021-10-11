وزيرة البيئة تستعرض جهود مصر خلال رئاستها مؤتمر التنوع البيولوجي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة ركزت خلال الفترة السابقة مع القطاعات التي لديها تأثير سلبي على التنوع البيولوجي، لافتة إلى أهمية العمل مع تلك القطاعات، التي جاء على رأسها قطاع البترول والتعدين، نظرا لطبيعة عمل القطاع التي تعتمد على عمليات الحفر والتنجيم وغيرها من العمليات التي قد تؤثر سلبا على التنوع البيولوجي.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الوزارة اليوم، لتسليم مصر- باعتبارها رئيس مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي- رئاسة المؤتمر إلى جمهوية الصين الشعبية، أنها استطاعت من خلال التواصل مع الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إزالة الفجوات والاشتباكات التي كانت موجودة من قبل، والتوصل إلى سياسة لكيفية دمج التنوع البيولوجي في قطاع البترول والتعدين.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أنه تم العمل مع عدد كبير من الشركات العالمية العاملة في قطاع البترول في مصر، لتحديد آليات دمج التنوع البيولوجي في قطاع البترول والتعدين، والعمل على إعداد دليل إرشادي لدمج التنوع البيولوجي في قطاع البترول والتعدين، موضحة أن وزارة البترول بدأت بشكل فعلي في تنفيذ بعض المشروعات ومنها محطة معالجة الحمد البرية بمنطقة خليج السويس.

البيئة عملت على تعميم مفهوم «التنوع البيولوجي» بين الوزارت

وأكدت وزيرة البيئة، أن الوزارة عملت أيضا على تعميم مفهوم التنوع البيولوجي، خاصة فيما يتعلق بوزارتي التربية والتعليم والتعلم العالي، حيث تضمنت المفاهيم الجديدة رسائل عن التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تنظيم دورات وورش تدريبية للمعلمين.

فؤاد: لأول مرة ماجستير مهني في الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية

وأشارت «فؤاد» إلى أن وزارة البيئة وقعت برتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مشروع بناء القدرات لتنفيذ أهداف اتفاقيات ريو الثلاث المتعلقة بالتنوع البيولوجي (التنوع البيولوجي، والتصحر، والتغيرات المناخية) مع إعداد برامج ماجستير مهنية في مجال الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، وهي المرة الأولى التي يخصص فيها ماجستير مهني في هذا المجال.