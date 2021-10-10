«البترول»: وضع حجر الأساس لمحطة معالجة الحمد البرية بتكلفة مليار جنيه

قام المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بوضع حجر الأساس لمشروع تحويل محطة الحمد البرية التابعة للشركة العامة للبترول، لمحطة معالجة متكاملة، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي مليار جنيه، بهدف تحسين عمليات المعالجة وزيادة القدرة التشغيلية ومعالجة الزيوت، ولاستيعاب زيادة إنتاج الشركة العامة للبترول والشركات الشقيقة العاملة بمنطقة رأس غارب وشقير بخليج السويس، وكذلك مشروع تنفيذ وحدات معالجة الصرف الصناعي للوصول إلى التوافق الكامل مع محددات قانون حماية البيئة بتكلفة تقدر بحوالي 510 ملايين جنيه.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها وزير البترول لعدد من المواقع والتسهيلات الإنتاجية بمنطقتي شقير ورأس غارب بخليج السويس بالبحر الأحمر.

تصحيح التشوهات السعرية ساهمت في توفير الموارد اللازمة للتطوير

وأضاف «الملا»، أن إجراءات تصحيح التشوهات السعرية للوقود ساهمت بشكل فعال في توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطط التطوير للبنية التحتية والتسهيلات بشركات الإنتاج.

وفي ضوء ذلك، وجه وزير البترول بالتعجيل والإسراع في تنفيذ مشروعات المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد، وتكثيف برامج الحفر باستخدام أحدث التكنولوجيات لزيادة معدلات الإنتاج بالمنطقة، خاصة أن خام غارب يتم تصديره مما يوفر العملة الأجنبية للاقتصاد القومي.

وخلال الجولة، قامت شركة جابكو باستعراض النتائج الأولية لمشروع المسح السيزمي الجديد بمنطقة وسط خليج السويس، باستخدام أحدث التقنيات في مجال المسح السيزمي، والذي نفذته «جابكو» وشركة ويسترن جيكو، بتكلفة بلغت 49 مليون دولار.

وأوضح العرض أنه سيتم حفر 7 آبار تنموية خلال الفترة القادمة، مع إجراء دراسة فنية لـ 6 آبار أخرى، منها 3 آبار استكشافية، وارتفاع الاحتياطيات بحوالي 62 مليون برميل زيت خلال العامين السابقين، منها 50 مليون برميل من خلال حفر آبار جديدة بامتداد شمال صفا، وأنه جاري حاليا حفر بئر استكشافي بمنطقة امتياز شمال شرق رمضان، كما تم وضع خطة قصيرة الأجل لمد 3 خطوط أنابيب بحرية بحقل أكتوبر بشمال خليج السويس، بالإضافة إلى مد خط أنابيب بري ليربط بين منطقة تسهيلات الإنتاج برأس بكر ومحطة معالجة الزيت الخام بمنطقة رأس شقير، كما تم وضع خطة عمل يتم تنفيذها حتى نهاية العام الحالي، تستهدف زيادة متوقعة في الإنتاج تصل إلى 3400 برميل زيت يوميا، كما تم استعراض برامج عمل «جابكو» لمنظومة التحكم الرقمي والخاص بالمراقبة والتحكم في الآبار عن بعد.

تطور ملحوظ في شركات إنتاج البترول بمنطقتي غارب وشقير خليج السويس

كما استمع وزير البترول ومرافقوه، إلى عرض توضيحي حول أهم نتائج أعمال شركتي غرب بكر ودارا للبترول، والتطور الذى شهدته معدلات الاحتياطي في مناطق امتيازهما، وارتفاع الإنتاج اليومي من الزيت الخام إلى حوالي 12 ألف برميل زيت خام يوميا، من خلال 95 بئر منتج بالصحراء الشرقية والغربية، كما تم استعراض المشروعات المدرجة بالخطة الحالية والمستقبلية، أهمها البدء في حفر 16 بئرا جديدة بتكلفة إجمالية تصل إلى 23 مليون دولار، ومن المتوقع أن تضيف حوالي 5000 برميل زيت خام للإنتاج اليومي.

لقاحات كورونا ضرورية وإلزامية لجميع العاملين بوزارة البترول

وعلى هامش الزيارة، أعلن المهندس طارق الملا أن تطعيمات لقاحات كورونا ضرورية وإلزامية لجميع العاملين بوزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها، حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم وزملائهم في العمل للحد من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة وأن الدولة نجحت في توفير اللقاحات اللازمة للمواطنين بمختلف أنواعها، كما أنها متوفرة بالمراكز الطبية التابعة لقطاع البترول تيسيراً على العاملين، مشيراً إلى أنه لن يسمح للعاملين بالدخول لمقار عملهم إلا بعد الحصول على اللقاح أو تقديم تحليل PCR كل 3 أيام، وذلك اعتباراً من 24/11/2021.