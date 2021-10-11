8 خدمات إلكترونية متاحة لشركة مياه الشرب في الإسكندرية

أتاحت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، عددا من الخدمات الإلكترونية، وذلك من أجل تسهيل عملية التحصيل والدفع والخدمات على المواطنين، دون الذهاب إلى فرع الشركة أو الانتظار، وتوفير الجهد والوقت وإنهاء عدد من الخدمات إلكترونيًا عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بشركة مياه الشرب.

تستعرض «الوطن» الخدمات المتاحة إلكترونيًا على موقع مياه الشرب في الإسكندرية التي جاءت كالتالي:

- خدمة الاستعلام عن الفاتورة

- خدمة السداد الإلكتروني

- خدمة إدخال القراءة

- خدمة التعاقد المنزلي

- خدمة التعاقد أونلاين

- خدمة الحجز أونلاين

- خدمة إرسال شكوى

- طلب قطع موفرة

الموقع الرسمي لشركة مياه الشرب في الإسكندرية

وبمجرد دخول المواطن على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة مياه الشرب في الإسكندرية يتم إنهاء كافة الخدمات الإلكترونية المتاحة من المعلومات من خلال البوابة الإلكترونية للشركة، والتي يمكن زيارته من خلال الضغط على الرابط التالي.

مياه الإسكندرية: الاهتمام بالتعليم الفني لتخريج كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل

قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية: «إن افتتاح المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمنطقه العامرية، وبالتحديد في منطقة سيدي عبد القادر، يأتى ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في تأهيل وتخريج كوادر فنية مدربة في مختلف التخصصات التي تؤهلهم لسوق العمل بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي».

وأوضح في بيان أصدره: «أن المدرسة الفنية بنظام الثلاث سنوات تشمل المناهج العامة، بالإضافة إلى تخصصات في مجالات تشغيل وصيانة المحطات، وتشغيل وصيانة الشبكات، والمعامل والجودة بالإضافة إلى تخصص رابع وهو تخصص التحلية، التي تعد أحد المحاور القومية الحالية ضمن خطة الدولة المصرية 2030».