فتح شواطئ الإسكندرية للتريض مجانا عدا 4 منها.. تعرف عليها

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد، أن قرار محافظ الإسكندرية بأن شواطئ الإسكندرية ستكون مفتوحة مجانا، أمام المواطنين، سيقتصر على ممارسة رياضة الجري والمشي «فقط»، دون الجلوس.

4 شواطئ الدخول إليها برسوم للمشي في الشتاء

وقال اللواء جمال رشاد، إن قرار المحافظ شمل 62 شاطئا من مجموع 66 شاطئا من شواطئ الإسكندرية، حيث أن هناك 4 شواطئ خارج تلك المبادرة والدخول إليهم برسوم وهي: «شاطئ استانلي بالقطاع الشرقي، شاطئ شط إسكندرية الشرقي بالقطاع الغربي، شاطئ فاميلي بيتش بالقطاع الغربي، شاطى الهانوفيل الخدمة بالقطاع الغربي».

مواعيد السير المجاني على شواطئ الإسكندرية

وأضاف رشاد لـ«الوطن»، أن سائر الشواطئ سيتم الدخول إليها للسير بشكل مجاني طوال النهار وحتى غروب الشمس، وذلك للسير على رمال الإسكندرية دون دفع أى رسوم.

أسباب فتح شواطئ الإسكندرية بالمجان في فصل الشتاء

وأشار إلى أن أسباب فتح شواطئ الإسكندرية بالمجان في فصل الشتاء، يرجع إلى رغبة السكندريين في التريض وممارسة رياضة المشي على شواطئ الإسكندرية في فصل الشتاء وهو الفصل الذي يعشق فيه السكندريون البحر فنجدهم يمارسون رياضة الجري والمشي على الكورنيش لذلك طالبوا بأن يتمتعوا بمزايا خاصة تسمح لهم بممارسة رياضتهم المفضلة على رمال الشواطئ دون دفع أي رسوم لدخول تلك الشواطئ.

شواطئ الإسكندرية مجانا خلال الأيام المشمسة فقط في الشتاء

وأكد أن إعلان فتح شواطئ الإسكندرية مجانا للرواد خلال فصل الشتاء في الأيام المشمسة للتريض فقط وأنه حال طلب أدوات شاطئية «شمسية، كرسي»، أو طلب استعمال مرافق الشاطىء سيتطلب هذا دفع الرسوم الخاصة بالشاطئ حسب القيمة المعلنة على بوابات الشواطئ، مؤكداً التنبيه على مستأجري الشواطئ وعمال البوابات بضوابط تنفيذ هذا القرار وعدم اعتراض المواطنين.