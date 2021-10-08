فتح حدائق القاهرة بالمجان وقطع مياه الشرب عن عدة مناطق

تواصل محافظة القاهرة، لليوم الثاني على التوالي فتح جميع حدائق القاهرة أمام الأسر بالمجان، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى إنتصارات 6 أكتوبر، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من الحفاظ على التباعد الاجتماعى والحد من الزحام، واستمرار أعمال النظافة والتطهير.

قطع مياه الشرب عن عدة مناطق

من ناحية أخرى، أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق شارع حلمي عبد الرازق ومنطقة الأرصاد وهي «بهتيم، عزبة رستم، أرض الدكتور، منشية الحرية، الوحدة العربية، سليم وبدران، إبراهيم بك، السعادة والتعاون وبيجام، الفرنوانى، أرض أم بيومى، عزبة عثمان، والمنشية الجديدة»، علاوة على ضعف المياه عن باقى مناطق شبرا الخيمة، وذلك نظراً لقيام شركة مياه الشرب بالقاهرة بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800مم بمنطقة شبرا الخيمة بشارع حلمي عبد الرازق، وذلك اعتباراً من الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة وحتى الساعة الرابعة فجر السبت الموافق 9-10-2021 ولمدة 12 ساعة.

وطالبت شركة الشرب بالقاهرة، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

احتفالات أكتوبر

من ناحية أخرى، تشارك محافظة القاهرة في احتفالات انتصار أكتوبر حيث شهد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الاحتفالية التي أقامتها وزارة الشباب والرياضة بممشى أهل مصر بكورنيش النيل، وتضمنت الاحتفالية مسيرة بأعلام مصر وعروض شعبية على طول الممشى، ومهرجان رياضي للرياضات البحرية والذي تضمن عرض مائي بالسباحة بالزعانف، وعرض الشراع مع حمل أعلام مصر، وعرض مراكب النيل بشباب مصر، بالإضافة إلى فقرات فنية وترفيهية ورياضية وفيديو عن حرب اكتوبر، كما شهدت الاحتفالية تكريم عدد من أسر الشهداء بالقاهرة.