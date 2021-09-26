تفاصيل الدراسة والقبول بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في الإسكندرية

أعلن الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن فتح بابا القبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022، وفقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بمقر مدرسة الحسن بن علي الإعدادية بإدارة العامرية التعليمية.

مدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية

وأضاف «سعد» في بيان صحفي، اليوم، أن المدرسة نتاج جهود الدولة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني بمختلف قطاعات الصناعة لما يحققه ذلك من تقديم فرص تأهيل وتعليم متميزة لمواجهة متطلبات سوق العمل من خلال إعداد وتخريج فنيين متميزين ذوي مهارة عالية تساير المعايير القومية والدولية.

تفاصيل الدراسة في المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب

وأشار إلى أن مدة الدراسة في المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ثلاث سنوات، وتضم بعض التخصصات مثل تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومعالجة وضبط جودة محطات المياه، وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر .

القبول في مدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية

وأكد أنه سيتم تحديد المقبولين بعد اختبار القدرات والمقابلات الشخصية، وتتكفل الشركة بتدريب الطلاب داخل ورش ومعامل الشركة وفق الإمكانات التدريبية المتاحة بالمواقع المختلفة للشركة على أيدي خبراء وفنيين لدعم التدريب العملي والتطبيقي أثناء فترة الدراسة وكذلك أثناء فترة التدريب الصيفي.

مميزات المدرسة

وأوضح أن الطالب يلتزم بقضاء فترة التدريب الصيفي بمحطات ومعامل شركة المياه نظير مكافأة مالية تقدمها الشركة، واجتياز فترة التدريب شرط أساسي للانتقال للصف التالي طبقًـا لما تحدده اللائحة الداخلية للمدرسة، على أن توفر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معلمي المواد الثقافية واختيارهم عن طريق لجنة مشكلة.

وأكد أن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تتولى الإشراف المالي والإداري ويكون الإشراف الفني من جانب التوجيه الفني المركزي بقطاع التعليم الفني للتخصصات القائمة بالمدرسة طبقًـا لما يتم بالمدارس الفنية المناظرة.

مدير تعليم الإسكندرية: الدولة تهتم بالتعليم الفني

وأكد مدير المديرية على اهتمام الدولة بالتعليم الفني والتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية لمواكبة سوق العمل، حيث نصت المادة 20 من الدستور المصري الصادر في 2014 على التزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في كافة أنواعه وفقًـا لمعايير الجودة العالمية ، كما تم إنشاء وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفقا للقرار الوزاري رقم 114 لعام 2019 لوضع معايير الأداء المعتمدة للمعلمين والإداريين بالتعاون مع الشريك الصناعي وكذلك اعتماد الجهات القائمة على تأهيلهم وتدريبهم بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.