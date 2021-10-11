رحمة حسن: «أبويا مات عشان ماكانش معايا فلوس أعالجه»

رغم الجدل الكبير الذي أثارته الفنانة رحمة حسن، خلال الساعات الماضية، بسبب وجود أزمة مالية بينها وبين المنتج هاني أسامة، منذ عام 2018، إلا أنها لا يزال لديها الكثير الذي لم تفصح عنه؛ فأشارت إلى أن والدها كان مريضا ولم يكن معها ثمن العلاج، ورفض «أسامة» إعطاءها أموالها التي كانت عنده؛ حتى فارق والدها الحياة.

وكتبت رحمة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «كل الاحترام والتقدير للدكتور أشرف زكي لاستجابته وسؤاله، وأحب أوضح أن الفلوس اللي ليا عند هاني أسامة المنتج هي باقي أجري عن مسلسل سابع جار، وكان ليا جزء كبير منها، ولجأت للدكتور أشرف في 2019 عشان يساعدني وحصل واداني جزء بسيط من فلوسي».

رحمة حسن تكشف طبيعة خلافها مع هاني أسامة

وأضافت رحمة: «للعلم الوقت ده كان بابا تعبان وفي المستشفي وهاني أسامة كان عارف وقولتله إني محتاجة الفلوس ورفض بعدها يديني أي فلوس من باقي أجري وماكانش بيرد على رسائل أو مكالمات مني للأسف بابا اتوفى بعدها بكم يوم، ومن ساعتها وأنا تعبانة ومش ناسية هو عمل معايا إيه».

وتابعت: «كان صعب عليا أطلب تاني من دكتور أشرف يتدخل لأن هاني مش بيستجيب أصلا، وأنا كنت تعبت من كتر ما بطلب حقي وهاني بيتهرب بس بين كل فترة والتانية كنت ببعتله رسالة أو أكلمه وبرضوا مفيش حاجة، كل ده بمنتهى الذوق والاحترام والرسائل موجودة معايا من 2018 كله على التليفون، وطبعا الوقت بيعدي ومعنديش شغل ولا دخل».

حقيقة تدخل نقابة المهن التمثيلية

وتابعت: «تعبت وبعتله تاني من كام يوم وبرضوا مفيش حاجة وكمان العقد بتاعي معايا ومخصوم منه الضرائب اللي دائما بدفعها على أي عمل بشارك فيه من زمان، والعقد بتاعي على مسلسل 60 حلقة، هاني صور وذاع 67 حلقة يعني ليا كمان 7 حلقات مش موجودين في عقدي وماختش عليهم كمان أجر وماطالبتش بهم أصلا بس هو عارف».

واستطردت رحمة حسن: «الفكرة إنه طلع أكتر من شخص عندهم نفس الموقف مع هاني مش أنا بس، ويمكن بفلوس أكتر بكتير وفي نفس الموضوع والنقابات والقضية، أما بخصوص إن الدكتور أشرف طلب مني أروح له النقابة عشان نتكلم في الموضوع، أنا قولت له أني مش عايزه أتعبه أكتر من كدا معايا، خصوصا إني مش نقابية وبشتغل بتصاريح ومش عايزة أضيع وقته خصوصا انه ساعدني قبل كده».

رحمة حسن توجه الشكر للمساندين لها في أزمتها

وشكرت رحمة كل من دعمها، قائلة: «شكراً لكل حد اهتم، بس أنا حبيت أوضح ايه اللي بيحصل، وشكرا لكل اللي ساعد واللي بيحاول يساعد، وللعلم أنا لسه ماخدتش فلوسي برضوا، ولم أخرج بأي تصريح صحفي ولست مسؤولة عن أي كلام يكتب بالنيابة عني».