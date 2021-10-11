المدير الإقليمي لـ«اليونيدو» يكشف لـ«الوطن» دور المنظمة بمعرض «تراثنا»

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، تقديم استشارات حول تنمية وتطوير الأعمال وتحديد العلامة التجارية والتميز السلعي، فضلا عن الاستشارات القانونية لرائدات الأعمال خلال معرض «تراثنا» السنوي الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يُقام في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر، من خلال جناح مخصص طوال فترة المعرض.

من جانبه، قال الدكتور باسل الخطيب، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، في حديثه مع «الوطن»، إن منظمة اليونيدو وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تشارك في معرض تراثنا بهدف دعم رائدات الأعمال السيدات في قطاع الحرف اليدوية، حيث تقوم المنظمة بتقديم استشارات حول تنمية الأعمال وتطوير العلامات التجارية، فضلا عن الاستشارات القانونية.

الخطيب: رائدات الأعمال يمكنهن الاستفادة من استشارات التحليل

وأضاف «الخطيب»: «طوال فترة المعرض سوف تستطيع رائدات الأعمال المشاركات، الاستفادة من استشارات التحليل لاحتياجات الأعمال والتحديات التي تواجههن، يليها تقديم المشورة والاستراتيجيات المصممة خصيصا لمشوعاتهن بهدف تحسين الإنتاجية والربحية».

وتابع: «تأتي المشاركة في معرض تراثنا في إطار البرنامج المشترك بين منظمة اليونيدو وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر)، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبدعم من الحكومة الكندية».

البرنامج يهدف إلى زيادة المشاركة الاقتصادية لما لا يقل عن 6300 من السيدات في القطاع الخاص في مصر

وأوضح المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، أن هذا البرنامج يهدف إلى زيادة المشاركة الاقتصادية لما لا يقل عن 6300 من السيدات في القطاع الخاص في مصر، والاستفادة من إمكاناتهن بشكل كامل كرائدات أعمال وعاملات في سلاسل القيمة المستهدفة: تمور النخيل، النباتات الطبية والعطرية، الحرف اليدوية والمعلومات والاتصالات، كما يهدف البرنامج أيضا إلى الحد من المعوقات التي تواجهها السيدات لتعزيز نمو اقتصادي أكثر شمولاً.

وأشار إلى أن البرنامج المشترك يقوم باتباع نهج متعدد القطاعات ويجمع بين الأنشطة على المستوى المؤسسي والفردي وعلى مستوى السياسات.

وعن معرض «تراثنا»، قال الخطيب: «معرض تراثنا هو حدث هام جدا يمثل فرصة كبيرة للفنانين والمبدعين الحرفيين لعرض وبيع منتجاتهم وكذلك تطوير قدراتهم الإنتاجية والتسويقية، وأود هنا أن أشير بالدور الريادي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في تنظيم المعرض بهذا الشكل الرائع».

وأكد أنه عام تلو الآخر، استطاع الجهاز أن يجعل هذا المعرض محفل ومنصة وطنية للتعريف بالتراث الحرفي والحفاظ على الهوية التاريخية للمناطق والفئات العاملة في هذا القطاع، بمشاركة العديد من المنتجين والمستهلكين وكافة الجهات التنموية. تنظيم المعرض في مختلف محافظات مصر سوف يعمل على الوصول إلى المنتجين والمستهلكين في كافة نواحي الجمهورية.

واختتم الخطيب حديثه لـ«الوطن» قائلا: «ذلك سوف يوفر فرصا لربط قطاع السياحة بقطاع المنتجات الحرفية، وذلك من خلال تشجيع تنظيم برامج ورحلات سياحية لزيارة المعرض في مختلف المحافظات والترويج السياحي لتلك المحافظات».