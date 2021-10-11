أسعار السخانات الكهرباء 2021.. يبدأ من 1150 جنيها

أسعار السخانات الكهرباء 2021 في مصر، من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها بعض المواطنين خلال فصل الشتاء، إذ تعد من الاحتياجات الأساسية التي يلزم وجودها في كل منزل، لذا يحرص الجميع على شراء السخانات من خلال الشركات المصنعة أو المعارض أو المحال التجارية الكبرى، ذات السعر المعقول الذي يناسب الميزانية الخاصة للأسرة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها على مدار الساعة، أسعار السخانات الكهرباء 2021 مع اقتراب فصل الشتاء، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة على عدد من المواقع التجارية العالمية، وهي:

أسعار السخانات الكهرباء 2021

يتراوح سعر السخان الكهرباء 2021 ما بين 1150 جنهيًا إلى 6660 جنيهًا، حسب الموديل والسعة اللترية:

- سخان وايت ويل كهربائي وسعة 30 لتر بسعر 1150 جنيها.

- سخان يونفرسال بسعة 45 لتر كهربائي 1250سعره جنيها.

- سخان كهربائي يونيون اير موديل يونيون تك بسعة 40 لتر، بـسعر 1245 جنيها.

- سخان كهربائي يونفرسال موديل جلاكسيا بسعة 50 لتر بسعر 1335 جنيها.

- سخان كهربائي يونفرسال عادي بسعة 55 لتر بنحو 1380 جنيها.

- سخان كهربائي تونيدو بسعة 45 لتر بسعر 1815 جنيها.

- سخان كهربائي مع خواص الديجيتال سيلفر وبسعة 35 لتر 1820 جنيها.

- سخان أريستون بسعة 15 لتر كهربائي بسعر 1990 جنيها.

- سخان توريندو بسعة 65 لتر بسعر 2080 جنيها.

- سخان أريستون بسعة 30 لتر بسعر 2170 جنيها.

- سخان أريستون موديل سوبر جلاس 50 لتر بنحو 2450 جنيها.

- سخان فاجور ديجيتال كهربائي 50 لتر بسعر 3322 جنيها.

- سخان أريستون موديل سوبر جلاس رويال بسعة 100 لتر بنحو 3330 جنيها.

- سخان فاجور موديل مربع ديجيتال سعة 80 لتر نحو 3890 جنيها.

- سخان كلاج بخاصية التسخين الفوري بقدرة 12 كيلو وات لكل 5.9 لتر في الدقيقة بسعر 6660 جنيها.

- سخان كهربائي وايت ويل بسعة 50 لتر بسعر 1279 جنيها.

- سخان كهربائي بخاصية التسخين الفوري من سيم ماجيستك بقدرة 9 كيلو وات بسعر 2280 جنيها.

- سخان سيم ماجيستك بخاصية التسخين الفوري بقدرة 9 كيلو وات موديل فانتوم 9 بسعر 2320 جنيها.