نصائح عند استخدام السخان الكهربائي: «اضبط استهلاكك وقلل فاتورتك»

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح لاستخدام السخان الكهربائي، والتي من شأنها أن تساعدك على التحكم في استهلاك الكهرباء، وذلك مع قرب قدوم فصل الشتاء.

وفي السطور التالية تعرض «الوطن» أبرز هذه النصائح التي قدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للمحافظة على تقليل استهلاك السخان للكهرباء.

نصائح للتحكم في استهلاك السخان للكهرباء

1- احرص على ضبط السخان عند درجات الحرارة مرتفعة يتسبب في إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضي، ويزيد في استهلاك الكهرباء والفاتورة.

2- اضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

3- تجنب تشغيل السخان بشكل دائم على مدار اليوم، لأن الحرارة تفقد في هذه الحالة فتنخفض درجة الحرارة، ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

4- احرص على تشغيل السخان قبل الاحتياج إليه بنصف ساعة.

5- حافظ بشكل دوري على تفريغ مياه السخان من المكان المخصص للتغذية السخان كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعيق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان، ويجعله يستهلك كثيرا من الكهرباء.

6- احرص على شراء السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء، والمحتوي على ملصق كفاءة الطاقة.

أسعار سخانات الكهرباء

يتراوح متسوط سعر سخان كهرباء 35 لترا بين 1700 و1900 جنيه.

- سخان كهربائي 45 لتر: يتراوح متوسط سعر السخان الكهربائي 45 لترا بين 1900 و2000 جنيه.

- سخان كهربائي 55 لتر: يتراوح متوسط سعر السخان الكهربائي 55 لترا بين 2000 و2200 جنيه.

- سخان كهربائي 65 لتر: يتراوح متوسط سعر السخان الكهربائي 65 لترا بين 2200 و2500 جنيه.

أسعار السخانات الغاز

يصل سعر سخان الغاز 10 لترات من ماركت Olympic OGH-10L إلى 1870 جنيهًا.

وسجل سعر Olympic OEGWDG06FLWH سخان غاز دون مدخنة - 6 لترات - نحو 1475 جنيهًا.

وبلغ سعر Tornado GHM-C10BNE-W سخان مياه غاز دون خزان - 10 لترات إلى 1900 جنيه.

كما وصل سعر Zanussi ZYG10122WB سخان غاز دون خزان - 10 لترات إلى 1945 جنيها.

وبلغ سعر White Point WPGWH 10 LS - سخان غاز - 10 لترات - سيلفر نحو 1570 جنيها.

ووصل سعر Passap WH- 6L سخان مياه غاز - 6 لترات - أسود إلى 1369 جنيهًا.

ووصل سعر Zanussi Zyg10122Wb سخان مياه غاز - 10 لترات بسعر يصل إلى 2150 جنيها.

كما بلغ سعر Tornado GHM-C06CTE-W سخان مياه تورنيدو غاز 6 لترات - شاشة ديجيتال - بسعر يصل إلى 2031 جنيهًا.