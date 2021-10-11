«التعليم»: سنفتتح المزيد من المدارس التكنولوجية قريبا

قال الدكتور عمرو بصيلة مدير وحدة تشغيل المدارس التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس التكنولوجية تعتمد على المهارات التقنية وتعليمها للطلاب، وتركز على القسم العملي بشكل كبير، مشيرًا إلى أن 27 مدرسة تكنولوجية على مستوى الجمهورية، بدأت الانتظام في الدراسة، وقريبا سيجري افتتاح المزيد.

المدارس التكنولوجية تهتم بالجزء النظري

وأضاف بصيلة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «نهتم بالجزء النظري أيضًا، لكنه يكون جزء لا يتجزأ من المهارات التي يجب أن يتحلى بها الطلاب، وحصل الطلاب على مراحل تأهيلية لتنمية روح الانضباط لديهم، فيجب أن يتحلى الطالب بقدر كبير من الانضباط والالتزام بالمواعيد ويتعود على نظام العمل والدراسة».

دورات مكثفة للطلاب

وتابع مدير تشغيل وحدة المدارس التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطلاب حصلوا على دورات مكثفة في الأسبوع السابق على بدء الدراسة، وبعض المدارس تستكمل هذه الدورات في الأسبوع الأول للدراسة، حتى يحصل الطلاب على الجرعات العملية والنظرية المطلوبة.

وأوضح عمرو بصيلة: «هناك مجموعة من الإجراءات تم وضعها في الاعتبار، فقد جرى تطعيم المعلمين بلقاحات فيروس كورونا المستجد، وهناك خطة لتطعيم الطلاب بدءً بمرحلة الدبلوم، فضلا عن مراعاة الاجراءات الاحترازية العادية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة».