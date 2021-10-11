ترميم روؤس الكباش المكتشفة بطريق المواكب الملكية بأيادي مصرية

بدأ فريق عمل مصري من مرممي المجلس الأعلى للآثار في ترميم رؤوس الكباش، التي جرى الكشف عنها مؤخرًا عن طريق البعثة الأثرية المصرية العاملة بمشروع الكشف عن طريق المواكب الملكية المعروف باسم «طريق الكباش»، وذلك أثناء أعمال الحفر الأثري جنوب معابد الكرنك ببوابة بطليموس الثالث «يورجيتوس».

الكشف عن ثلاثة رؤوس كباش

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البعثة نجحت في الكشف عن ثلاثة رؤوس كباش، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من أعمال الترميم يجرى تركيبها على أجسام التماثيل الموجودة بطول الطريق، مضيفا أنه من المقرر استكمال أعمال الحفائر بالطريق في محاولة للكشف عن المزيد.

صور نادرة من القرن 19

يذكر أن هناك لجنة أثرية معنية بمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم «طريق الكباش» قامت باختيار مجموعة من الصور النادرة، من القرن 19، والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب، الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الأثرية، وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة، وصور الملوك الذين ساهموا في بناء هذا الطريق، تنفيذًا للمعرض الذي يجرى إقامته في أماكن محددة على هذا الطريق.