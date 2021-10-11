«البيئة»: محمية «وادي الحيتان» وفرت 10 آلاف فرصة عمل

قال مدير المحميات المركزية بوزارة البيئة، الدكتور محمد سامح، إن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تقديم مثال جيد للمحميات التي ستنضم إلى القائمة الخضراء، مشيرًا إلى أن المحميات التي ستنضم إلى هذه القائمة ستُدار بطريقة الحوكمة الرشيدة، بإشراف المجتمعات المحلية، مضيفًا أن مصر تساهم بنسبة 7% على مستوى العالم في حماية مياه البحار.

سياحة المحميات الطبيعية غير ضارة للبيئة

وأكد، أن الوزارة ستعمل على التوعية بأهمية هذه الأماكن، لأن المحميات الطبيعية والسياحة البيئية ستكون الكنز القادم، وبخاصة أن السياحة فيها غير ضارة للبيئة، وبالتالي فإنها يمكن أن تفيد المجتمعات المحلية، مشيرًا إلى أن محمية وادي الحيتان وفرت 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما حصل الموقع في عام 2020، على لقب أفضل موقع على مستوى العالم، من حيث الإدارة بسبب الحوكمة الرشيدة وإحكام السيطرة على الموارد الطبيعية.

وأضاف سامح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «من بين هذه المحميات وادي الريان وقارون وسانت كاترين، وفي الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن انضمام إحدى هذه المحميات في القائمة الخضراء».

30 محمية طبيعية في مصر

وتابع مدير المحميات المركزية بوزارة البيئة: «قطعنا 70% من هذا الملف، ونتبنى في وزارة البيئة مسألة الجاهزية قبل عرض المحميات على الجهات الدولية، ونحاول إصلاح البنية التحتية مثل المدقات والطرق ودورات المياه العامة والمتاحف العامة».

وأشار، إلى أن مصر بها 30 محمية طبيعية في مصر تمثل نحو 14% من مساحة البلاد، وتحتوي على كنوز غير موجودة في كل أماكن العالم، مضيفا: «لدينا أماكن متفردة بشهادة اليونيسكو معروفة في الخارج اكثر من مصر، مثل وادي الحيتان وسانت كاترين ورأس محمد، وكلها أماكن استثنائية في العالم».