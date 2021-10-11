شاهد الآن بث مباشر لمباراة مصر وليبيا على «الوطن سبورت»

مشاهدة مباراة ليبيا ومصر بث مباشر اليوم تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

مشاهدة مباراة مصر وليبيا بث مباشر، لقاء قوى libya vs egypt في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، في المباراة التي تقام على استاد وملعب بنغازي في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

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مشوار منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم

المنتخب المصري استطاع تقديم أداء قوي في لقاء الجولة الثالثة أمام المنتخب الليبي في الظهور الأول للمدرب كارلوس كيروس المدير الفني الجديد للفراعنة، مباراة مصر وليبيا بث مباشر الآن.

مشاهدة مباراة مصر وليبيا بث مباشر. وفي الحديث عن الفنيات فإن المنتخب الوطني المصري لم يكن بأحسن أداء ولكنه مقارنة بالأداء الماضي مع الجهاز الفني القديم، قدم مباراة أكثر انضباطا فنيا وتكتيكيا وخاصة من الناحية الدفاعية، وذلك بعد ظهور الالتزام التكتيكي للفريق، لكن هناك بعض الأخطاء الدفاعية التي عانى منها الفريق ولولا تألق محمد الشناوي لكانت النتيجة مختلفة.

منتخب مصر

وحاول الجهاز الفني للمنتخب المصري، تحسين الأداء الدفاعي للمنتخب خلال الساعات القليلة الماضية، بث مباشر مصر وليبيا، خاصة أن المنتخب الوطني سيواجه خصمًا شرسًا للغاية في الجولة الثانية، وسيكون أكثر خطورة على المرمى لذلك وجب على منتخبنا الحذر الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة أملا في الخروج والفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز فرص تأهله للمرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة منتخب مصر ضد ليبيا والقنوات الناقلة

وينطلق بث مباشر لمشاهدة مباراة مصر وليبيا اليوم، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب بني غازي، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة السادسة للمرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتذاع مباراة مصر وليبيا مباشر على قنوات ON Time Sports 1 HD بتعليق أحمد شوبير ومحمد الكواليني.

وعلى قنوات SSC5 HD بتعليق فهد العتيبي.

التشكيل المتوقع لمنتخب ليبيا

محمد نشنوش

معتصم صبو - أحمد التربي - سند الورفلي - عبد الله الشريف

معتصم المصراتي - محمد التهامي - محمد المنير

مؤيد اللافي - محمد زعبية - محمد صولة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

محمد الشناوي

أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أحمد فتحي

طارق حامد - محمد النني

عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح

أحمد حسن كوكا.