الأوقاف عن «الأذان الموحد»: «محدش يقدر يعلي أو يوطي الصوت»

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة أطلقت مشروع الأذان الموحد بداية من 2019، موضحًا أنه يعتمد على توحيد الصوت، والتوقيت في نفس المحافظة، لكي يكون هناك صوت واحد، وتُرفع الشعيرة كلها في وقت واحد بصوت جيد، دون اختلاط أو تلاعب في أي شيء.

مراعاة فروق التوقيت بين المحافظات

وأضاف «عبد العزيز»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الاثنين، أنهم يراعون فروق التوقيت في كل محافظة، ولكن البداية كانت في محافظة القاهرة، ووصل عدد المساجد حتى الآن 3538 مسجدًا، وكل مسجد سيكون به جهاز استقبال، يعمل في وقت رفع الشعيرة، ثم يُغلق بعد انتهاء رفع الآذان.

مميزات نظام الأذان الموحد

وشدد على أن توحيد الأذان له الكثير من المميزات، وهي أن يكون الصوت جيد وليس مرتفعًا لكي لا يحدث إزعاج، مؤكدًا أن الصوت مضبوط من قبل مهندسين مختصين، بعيدًا عن المسجد، و«محدش يقدر يعلي أو يوطي الصوت»، لأن الإلكترونيات الصوتية موجودة في غرفة بعيدًا عن المستجد، موضحًا أنهم سيعممون هذه التجربة على كل المحافظات، مع مراعاة فروق التوقيت.

عودة فتح المساجد

أما عن مسألة عودة فتح المساجد مرة أخرى، فشدد على أن الأمر ليس بيد وزارة الأوقاف، ولكن وزارة لجنة مكافحة فيروس كورونا في مجلس الوزراء هي التي تصدر هذه القرارات، والجميع يلتزم بقراراتها، وكل ما يصدر عنها، والإجراءات والضوابط الاحترازية التي تضعها، معربًا عن أمله في أن يرفع الله الوباء عن العالم كله، مشيرًا إلى أنه في حال صدور أي جديد من اللجنة سوف تعلن عنه.