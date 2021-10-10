كل ما تريد معرفته عن مشروع الأذان الموحد في المساجد

أعلنت وزارة الأوقاف، خطوة جديدة بضم عدد من المساجد لمشروع الأذان الموحد، لذلك يتساءل الكثيرون عن مشروع الأذان الموحد، والأماكن التي تم اعتماده فيها وآلية تنفيذه، ترصد «الوطن» كل هذه الأسئلة في «س وج»، كل ما تريد معرفته عن مشروع الأدان الموحد بالمساجد.

ما هو مشروع الأدان الموحد بالمساجد؟

مشروع الأذان الموحد أطلقته الوزارة، في عام 2019، وهو المشروع الذي يعتمد في الأذان على الصوت الموحد لمؤذن واحد، حسب التوقيت المحلي لكل محافظة على حدة، ويكون ذلك عبر إشارة البث المشترك بالمساجد.

أين يعتمد مشروع الأدان الموحد؟

واعتمدت الأوقاف مشروع الأذان الموحد، في مساجد العاصمة وذلك عبر إشارة البث المشترك بالمساجد، حيث يتم ذلك من خلال جهاز الاستقبال اللاسلكي.

ما آلية تشغيل الأذان الموحد؟

يقوم عامل المسجد بدور مهم في المشروع الجديد، إذ يفتح جهاز الاستقبال قبل الأذان بـ5 دقائق، وينتظر رفع الشعيرة، ويغلق الجهاز عقب الانتهاء من رفع الأذان في الصلاة، ويعد جهاز الاستقبال أهم خطوة في مشروع وزارة الأوقاف بشأن الأذان الموحد، لأنه يستقبل الشعيرة ومن ثم بثها، ويتكون جهاز الاستقبال من 4 قطع، قطعتان إلكترونيتان، ووحدة معدنية مقعرة لاستقبال البث ويتم تركيبها أعلى المسجد.

ما عدد المساجد التي جرى ضمها لمشروع الأذان الموحد

ضم عدد من المساجد الجديدة ضمن مشروع الأذان الموحد، إذ أكد اللواء عمرو شكري، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف، أنه جرى ضم 426 مسجدًا جديدًا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لمشروع الأذان الموحد، ليصل إجمالي المساجد التي شهدت تشغيل وتفعيل وحدات الأذان بها على صعيد مساجد القاهرة الكبرى إلى 3538 مسجدًا.

وما مميزات مشروع الأذان الموحد؟

ويتميز نظام البث في مشروع الأذان الموحد بتوسط مستوى صوت الميكروفون حتى لا يزعج أهل المنطقة والسكان المجاورين، وتم ضبطه مسبقا من مهندسي الصوت حتى لا يستطيع أحد التلاعب في البث ومستوى الصوت.

ما هي خطة الوزارة في مشروع الأذان الموحد؟

وتسعى وزارة الأوقاف، إلى تعميم تجربة مشروع الأذان الموحد في باقي المحافظات على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على مراعاة فروق التوقيت لكل منطقة.​