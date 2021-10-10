«الوطن» ترصد تجربة جهاز الأذان الموحد في الحسين.. نهاية فوضى الميكرفونات «صور»

في تجربة جديدة يشهدها مسجد الحسين لأول مرة، تم تفعيل الأذان الموحد داخل أروقة المسجد العريق، لينضم إلى قائمة المساجد التي حددتها وزارة الأوقاف والتي تعمل ضمن مشروع الأذان الموحد، إذ أعلنت الوزارة منذ أيام عن ضم 426 مسجدًا جديدًا للمشروع، ليصل إجمالي المساجد التي شهدت تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد بها على صعيد مساجد القاهرة الكبرى إلى 3538 مسجدًا.

يأخذنا «الوطن» في جولة تحاكي ما تشهده حاليًا مآذن الحرم الحسيني كما يسمونه الأهالي القاطنين في محيطه، يرصد خلالها الجهاز عن قرب، والذي يتكون من جهاز استقبال «قطعتين»، القطعة الأساسية عبارة عن جهاز مستطيل الشكل به زر الفصل والتشغيل، وخمسة لمبات إشارة تعلم ميعاد كل أذان، بالإضافة إلى لمبة التشغيل، وهذا الجهاز يتم توصيله بمكبر الصوت الخاص بالمسجد، والذي يصدر الأذان. أما القطعة الثانية من الجهاز، فهي لاستقبال الإشارة، ومكونة من «اريار» متصل بقاعدة، وهذه القاعدة متصلة بجهاز الاستقبال الرئيسي.

معايشة من «الحسين» ورصد كيفية عمل جهاز الأذان الموحد

بسؤال أحد المسئولين خلال الجولة، قال المسئول عن تشغيل جهاز الأذان الموحد بالحسين الرضا النجار، إن عند قيامه بتشغيل الجهاز تضيء لمبة التشغيل، ويتم تشغيل السماعات الداخلية قبل الأذان بـ 5 دقائق، كما يُشغل الجهاز الموحد قبل الأذان بدقيقة واحدة، ويفصل الجهاز الخارجي بعد الإقامة بدقيقة.

صوت رائع موحد في جميع المساجد

أوضح «رضا» في حديثه لـ «الوطن»، أن الأذان الموحد له مميزات عديدة، منها سماع أصواتًا جميلة من التراث القديم، تقضي على الأصوات غير المقبولة، مُضيفًا أن الجهاز موجود في مسجد الحسين منذ فترة تقارب السبعة سنوات، ولكن انتظام الجهاز كان منذ ثلاث سنوات فقط.

أما الشيخ أحمد الدسوقي، إمام وخطيب مسجد الحسين، أكد لـ «الوطن» أن وزارة الأوقاف تقوم بتوزيع جهاز استقبال الأذان الموحد على المساجد، ويشرف عليه فنيين متخصصين، موضحًا أن لكل إدارة بها قسم مختص للإشراف على تشغيل الجهاز، وذلك بتوجيهات وزير الأوقاف.

أضاف إمام مسجد الحسين، أن هذه تجربة متميزة، مُعللاً أنها تقضي على الصوت العشوائي، حيث تعمل مساجد القاهرة جميعها بالأذان في وقتًا واحدًا، كما يقضي، الجهاز على الأصوات السيئة، وترغيب الناس في الصلاة حيث يتم بث الأذان بأصوات رائعة.

وفي وقتِ سابق، أعلنت وزارة الأوقاف من قبل عن إطلاق مشروع الأذان الموحد في عام 2019، وهو المشروع الذي يعتمد في الأذان على الصوت الموحد لمؤذن واحد، حسب التوقيت المحلي لكل محافظة على حدى، ويكون ذلك عبر إشارة البث المشترك بالمساجد. ‏