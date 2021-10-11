520 مليون جنيه لتمويل 20800 مشروع ضمن «حياة كريمة»

قال محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن دور الجهاز في مشروع «حياة كريمة» يبدأ من دوره الأساسي في توفير فرص عمل، مشيرًا إلى أن الجهاز يتشارك مع 10 وزارات وهيئات في خلق فرص عمل بالقرى المستهدفة في المشروع، ولفت إلى أنه جرى ضخ 520 مليون جنيه لتمويل 20800 مشروع.

دراسات مسحية

وأضاف عبد الملك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج «اليوم»، الذي يُعرض عبر شاشة «dmc»: «أجرينا دراسات مسحية لتحديد المقومات الاقتصادية الخاصة بكل القرى الموجودة بعدد 1413 قرية ضمن «حياة كريمة» وأنهينا الدراسات في كل القرى، ووصلنا إلى 150 نوعا من أنواع الأنشطة التي يمكن تنفيذها كفرص عمل من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر في هذه القرى».

دراسات جدوى

وتابع رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: «حولنا هذه الأفكار والأنشطة إلى دراسات جدوى تصلح للتطبيق في أي مكان مع تعديل مساحة وتكلفة المشروع على حسب طبيعة أصحاب المشروعات، وبناء عليه بدأنا نتواجد في القرى وننشر خطة العمل من خلال ندوات ولقاءات ونستقبل طلبات الراغبين في إقامة هذه المشروعات في القرى وقمنا بتدريبهم ووفرنا التسهيلات لهم».