سامي عبدالراضي يكشف تطورات غريبة بواقعة ميكروباص الساحل: «3 شهود وفيديو وبلاغ»

كشف الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي مدير تحرير جريدة «الوطن»، 3 تطورات غريبة في واقعة ميكروباص كوبري الساحل، وهي 3 شهود عيان، وبلاغ في تمام الساعة الثانية وعشرة دقائق ظهرا، كاميرا رصدت سقوط جسم كبير في النيل، موضحًا: «لديّ 3 شهود عيان، وهم شقيقان وابن عمتهم، حيث كانوا يتمشون من منطقة إمبابة حتى روض الفرج، سمعوا صوت ارتطام شديد وسقوط جسم في النيل واتصلوا بشرطة النجدة، وكان ذلك البلاغ في تمام الساعة 2:10 من ظهر أمس، الأحد».

رجال الإنقاذ النهري وصلوا إلى المكان بعد 10 دقائق فقط

وأضاف عبدالراضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»، أن رجال الانقاذ النهري وصلوا إلى المكان بعد 10 دقائق فقط من البلاغ، لافتًا إلى أن مباحث الجيزة رصدت مقطع فيديو مثبت عند كوبري إمبابة في اتجاه روض الفرج، وهذه الكاميرات أثبتت سقوط جسم أبيض غريب من أعلى الكوبري للنيل، في تمام الساعة الثانية ظهرا.

جسم غريب يسقط في المياه

وأشار عبدالراضي إلى أن الكاميرا رصدت جسما كبيرا وغريبا، ولم يتضح ما إذا كان ميكروباص أو سيارة ربع نقل، موضحًا أن قوات مباحث الجيزة، وصلت مكان وقوع الحادث في تمام الساعة الثانية والنصف وفحصت الموقع، ووجدت زجاجا في المكان، تبين أنه نتيجة اصطدام توك توك بالسور، وهو ما أدى إلى تهدم جزء من السور قبل يوم من الواقعة.

ولفت مدير تحرير «الوطن»، إلى أن ما يحير هو عدم وجود أي بلاغ حتى هذه اللحظة باختفاء أي شخص، مشيرًا إلى أن قوات الإنقاذ النهري، لم تغادر موقع الحادث، وتتابع الأمر بقوة، كما لا توجد أي آثار للميكروباص أو السيارة التي سقطت.

هدف فتوح

وأثناء المداخلة أحرز أحمد فتوح، الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، هدف التقدم على المنتخب الليبي، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

وعلقت الإعلامية لميس الحديدي، على الهدف قائلةً: «وشك حلو يا سامي، بداية جيدة، ربنا كريم»، ليرد، قائلًا: «ده وشك أنتِ يا أستاذة لميس، الهدف رائع».

تفاصيل حادث كوبري الساحل

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت أمس الأحد، بلاغًا بحادث سقوط سيارة من كوبري الساحل، من قبل ثلاث شباب كانوا في طريقهم من إمبابة إلى روض الفرج، اتصل أحدهم بشرطة النجدة عل الفور، وأبلغهم بسماع صوت انفجار، تبعه سقوط جسم من أعلى الكوبري.

انتقلت قيادات أمن الجيزة إلى هناك، وجرى الدفع بـ«لانشات» الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، والتي تمكنت من انتشال الجزء الساقط من سور الكوبري، الذي سقط في المياه، وجرى رفعه على سيارة تتبع المحافظة، ومغادرة مكان الحادث، فيما وضعت الأجهزة الأمنية حاجزين اسمنتيين، بدلا منه، ووزعت ضباطها ومجنديها أعلى الكوبري وفي محيطه.