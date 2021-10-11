دينا لـ«الوطن»: هتبرع بأعضائي لـ«الغلابة» بعد وفاتي لو كان حلال

أعلنت الراقصة دينا، تأييدها لمبادرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، التي أطلقتها الفنانة إلهام شاهين، قبل أيام، أثناء مشاركتها في حفل توقيع كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزي.

دينا: أنتظر رأي الشرع للتبرع بأعضائي

وقالت دينا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تبرعها بأعضائها بعد وفاتها يتوقف على مدى موقف الشرع من هذه المسألة، مضيفة: «لو كان حلالا فسوف أوصي المقربين مني بالتبرع بأعضائي للغلابة الذين يحتاجون لزراعة قلب أو كبد أو قرنية وما إلى ذلك».

وتابعت: «طالما أن هذا التبرع سيصب في صالح الغير ولا يخالف الشرع والدين فلا أجد مانعا من التبرع لأني هكون مت خلاص، وأدعو الله حينها أن يكون هذا الفعل في ميزان حسناتي».

دينا ومسلسل «حي السيدة زينب»

وفي سياق مختلف، أكدت دينا أنها تترقب ردود الفعل الأولية عن حلقات مسلسلها الجديد «حي السيدة زينب»، الذي انطلق عرضه، أمس الأحد، عبر أحد القنوات الفضائية، حيث تدور أحداثه داخل حي السيدة زينب في أجواء من الدراما الشعبية.

دينا: المسلسل يشهد صراعا في الأحداث

وشددت دينا على أن الحلقات المقبلة ستشهد تصاعدا في الأحداث، وكشف خطوط درامية جديدة عن كل الشخصيات، إذ أعربت عن اعتزازها بمشاركتها في هذا العمل التليفزيوني التي تتمني أن ينال إعجاب الجمهور المصري والعربي.

ويشارك في بطولة «حي السيدة زينب» كل من: سوسن بدر، أحمد وفيق، أشرف عبد الغفور، محمود عبدالمغني، ليلي عز العرب، ريهام سعيد، سامي مغاوري، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.