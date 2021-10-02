دينا: أرفض عرض مشاهد التدخين «عمال على بطال»

أثار مطلب الفنانة نهال عنبر بمنع مشاهد التدخين في الأعمال التليفزيونية حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لرغبتها في عدم تقليد الأطفال للممثلين في اتباع هذه العادة السيئة.

وجاء تصريح «عنبر» أثناء مشاركتها في مؤتمر منظمة الصحة العالمية الذي أقيم في القاهرة، قبل أيام، عن دور الإعلام والدراما في منع مشاهد الإعلان عن التبغ، حيث أكدت أنه يمكن التعبير عن مشاعر التوتر دون الاستعانة بسجائر في أيدي الممثلين.

دينا: لا مانع من عرض مشاهد التدخين مادامت موظفة دراميًا

وعلقت الفنانة دينا على مطلب نهال عنبر، قائلة: «أقلعت عن التدخين بعد إصابتي بفيروس كورونا؛ ولكني أرفض منع مشاهد التدخين في الدراما مادامت موظفة دراميًا، بمعنى أننا لو أظهرنا مدخنًا شرهًا؛ ولكنه أصيب في رئتيه جراء التدخين، فهذا يعكس الآثار السلبية عن هذه العادة السيئة».

وأضافت دينا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشاهد التدخين تُعرض في كل الأفلام العالمية، ولكن وجودها لابد أن يكون مبررًا دراميًا، فإذا كانت موجودة لمجرد الحشو فيُفضل حذفها من السيناريو؛ لأنني أرفض عرض مشاهد تدخين «عمال على بطّال».

انتهاء دينا من تصوير مسلسل «السيدة زينب»

وفي سياق مختلف، أكدت دينا انتهاءها من تصوير دورها في مسلسل «السيدة زينب» للمخرج محمد النقلي، والمقرر عرضه قريبًا عبر إحدى المحطات الفضائية، حيث أعلنت تجسيدها لدور مختلف عن سابق أدوارها، وتمنت أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة «السيدة زينب» سوسن بدر، وأشرف عبد الغفور، وأحمد وفيق، وريهام سعيد، ولبنى ونس، ومحمد يونس، وسامي مغاوري، وحجاج عبد العظيم، وليلي عز العرب، وسامي مغاوري، وكوكبة من النجوم، والعمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.