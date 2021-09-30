دينا عن كتابة كلمة «راقصة» على قبرها: «مش هازعل خلاص هاكون مشيت»

علقت الفنانة دينا، على سؤال طرحه الإعلامي نزار الفارس، على الفنانة فيفي عبده خلال استضافتها في برنامج «مع الفارس»، ويقول «هل تريدين بعد موتك أن يكتب علي قبرك الراقصة»، حيث قالت دينا «يتكتب اللي يتكتب، مش هازعل خلاص هاكون مشيت».

وكان سؤال المذيع العراقي نزار الفارس للفنانة فيفي عبده، عند استضافته لها في الحلقة الجديدة من برنامجه، المقرر إذاعتها غدا الجمعة، عبر قناة «الرشيد» العراقية، قد أثار جدلا على السوشيال ميديا، بعد نشر البرومو الدعائي للحلقة.

صدمة فيفي عبده

وأظهر البرومو الدعائي للحلقة صدمة الفنانة فيفي عبده من السؤال، ولكن لم يتبين إجابتها الكاملة علي السؤال، ولكنها أكدت أن الله هو من سيحاسبها وليس العباد.

رد صادم من دينا علي السؤال المثير للجدل

وفتح سؤال الفارس، الباب أمام موقف الراقصات من كتابة كلمة «راقصة» على قبورهن بعد وفاتهن.

وتواصلت «الوطن» مع الراقصة دينا، التي علقت علي هذا السؤال قائلة: «يتكتب اللي يتكتب، خلاص هكون مشيت، وبعدين وقتها هيتكتب في الجرايد وفاة الراقصة دينا، وساعتها مش هزعل لأني مش هكون موجودة».

مشاركة دينا في مسلسل «السيدة زينب»

وفي سياق مختلف، كشفت دينا، عن انتهائها من تصوير مشاهدها في مسلسل «السيدة زينب»، الإثنين الماضي، مؤكدة أنها استمتعت بكواليس تصويره وبالشخصية التي جسدتها لأنها مختلفة عن سابق أدوارها.

وقالت إن «شخصيتي عاملة قلق في السيدة زينب، مش عارفة ليه من وقت ما أعلنت عنها، والناس اتفاعلت معاها بشكل كبير، بس أنا مبسوطة إني لقيت الجمهور بيتمنالي الخير، لما فكروا إني لبست الحجاب».

ويشارك في بطولة «السيدة زينب» سوسن بدر، أحمد وفيق، ريهام سعيد، محمود عبد المغني، ليلي عز العرب، فراس سعيد، حجاج عبد العظيم، لبني ونس، أشرف عبد الغفور، سامي مغاوري، عبير منير، هايدي رفعت، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.