أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12-10-2021 في مصر

تبحث الكثيرات من ربات البيوت، عن أسعار الدواجن والطيور مثل البط والرومي، وذلك لتحديد ما يمكن شراؤة، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر الحالي، بالأسواق المصرية، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إنّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، بالمزرعة إلى نحو 31 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 34 و35 جنيهًا، فيما وصلت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة لتتراوح ما بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 38 و39 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

ووفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة، فقد وصل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة إلى سعر تراوح بين 47.5 و48 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 48 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقر سعر الكتكوت في المزارع اليوم، ما بين 11 إلى 13 جنيهًا، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

واستقر سعر البط أيضًا ليتراوح سعره مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 36 و38 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، فيما وصل سعر البط البيكيني الأبيض إلى سعر تراوح بين 24 و26 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وبالنسبة لسعر بيع الرومي اليوم، وصل في المزرعة إلى سعر تراوح ما بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 52 إلى 55 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

أما الجوز من الحمام، وصل إلى نحو 60 جنيهًا إلى المستهلك مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.

أسعار السمان اليوم

أما أسعار السمّان، فيختلف سعره بحسب الحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر 85 جنيهًا.