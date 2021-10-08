أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8-10-2021 في مصر

أعلن عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بـ الغرفة التجارية بالقاهرة، أسعار الدواجن، منوها بأن كافة أنواع الثروة الداجنة شهدت استقرارًا في الأسواق المصرية لليوم الثاني على التوالي.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تغطي الأسعار على مدار الساعة، أسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر الحالي، بالأسواق المصرية.

أسعار الدواجن البيضاء

وجاء سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، بين 27 و29 جنيها في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 31 و32 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي

وانخفضت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة لتتراوح بين 38 و40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 43 و45 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

أما عن سعر كرتونة البيض الأبيض فسجلت في المزرعة نحو 44 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 46 و47 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 45 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 47 و48 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 48 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

كما سجل سعر جوز من الحمام لنحو 60 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

واليوم الجمعة سجل سعر الكتكوت في المزارع بين 9 جنيهات إلى 11 جنيهًا، ووصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

كما جاء سعر بيع الرومي اليوم الجمعة، في المزرعة إلى سعر تراوح بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 52 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

أما عن سعر السمان اليوم، فوصل الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر 85 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وأخيرا شهد سعر البط استقرارا ليتراوح سعره مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 36 و38 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و48 جنيهًا، فيما وصل سعر البط البيكني الأبيض إلى سعر تراوح بين 24 و26 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا.