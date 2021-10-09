أسعار الدواجن اليوم السبت 9-10-2021 في مصر

شهدت أسعار الدواجن، استقرارًا في الأسواق المصرية، وفي إطار اهتمام الكثيرين بأسعارها تستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تغطي الأسعار على مدار الساعة، أسعار الدواجن اليوم السبت الموافق 9 أكتوبر الحالي، بالأسواق المصرية.

أسعار الدواجن البيضاء

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، تراوح بين 27 و29 جنيها في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 31 و32 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي

وتراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة بين 38 و40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 43 و45 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة نحو 44 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 46 و47 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 45 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 47 و48 جنيهًا، كما وصل البيض البلدي في المزرعة إلى 48 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

وسجل سعر جوز من الحمام لنحو 60 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وسجل سعر الكتكوت في المزارع بين 9 جنيهات إلى 11 جنيهًا، ووصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وتراوح سعر بيع الرومي اليوم السبت، في المزرعة بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 52 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

ووصل سعر السمان اليوم، مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى 36 جنيهًا، كما يباع السمّان «الجامبو» الـ6 في طبق واحد بسعر 85 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

كما شهد سعر البط استقرارا ليتراوح سعره مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 36 و38 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و48 جنيهًا، فيما وصل سعر البط البيكني الأبيض إلى سعر تراوح بين 24 و26 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا.