رئيس «صحة النواب»: لم نصل لذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

توقع الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات، انحسار ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا بنهاية شهر أكتوبر الجاري، وقال إن مصر حتى الآن لم تشهد ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا والتي تُقاس بتراجع أعداد المصابين، لافتا إلى أن هناك زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا يتم رصدها بشكل يومي، وهو ما يشير إلى أننا لم ندخل بعد مرحلة الذروة في الإصابات بفيروس كورونا، ليبدأ بعدها انخفاض منحنى الإصابات.

تراجع أعراض الإصابة بفيروس كورونا

وأشار الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى تراجع حدة الفيروس في الموجة الرابعة، قائلا: «المصابون بفيروس كورونا أغلبهم حالاتهم شبه مستقرة، باستثناء أصحاب الأمراض المزمنة».

وأوضح الدكتور أشرف حاتم قائلا: «منذ بداية الموجة الرابعة لفيروس كورونا أوضحنا أن نسب انتشار عدوى الفيروس ستكون أسرع ولكن الأعراض ستكون أقل حدة».

تطعيم الطلاب وهيئات التدريس

وحول استمرار العام الدراسي في ظل زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، قال الدكتور أشرف حاتم: «لا تراجع عن استمرار العام الدراسي، خاصة وأن الدولة استهدفت في خطة التطعيم بلقاحات كورونا الطلاب فوق سن الـ 18 عاما وهيئات التدريس، وكذلك تطعيم المدرسين بالمدارس المختلفة».

استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، إن المطلوب الآن هو الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس الشرس، وتجنب التجمعات وارتداء الكمامة الطبية وغسل اليدين بشكل دائم.

جرعة تنشيطية

وفي تصريح سابق لفت حاتم إلى عدم اعتماد مصر للجرعة الثالثة المنشطة من لقاحات كورونا حتى الآن؛ لا سيما أن العديد من المواطنين لم يحصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، موضحا أن الحديث عن إعطاء أو توفير جرعة ثالثة منشطة من لقاحات كورونا لم يحدد بعد، قائلًا: «حال صدور هذا القرار يتم تفعيله على المسافرين والعاملين بالخارج والذين حصلوا على لقاح سينوفارم، والذي لم يُعتمد بعد في بعض الدول».