«صحة النواب» توجه رسالة لأولياء الأمور بشأن العام الدراسي الجديد

يبدأ العام الدراسي الجديد مع بداية الأسبوع المقبل في وسط ترقب كبير بسبب جائحة كورونا، وقد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم، أنه لا نية للتأجيل أو تقسيم الطلاب وتخفيف كثافتهم بالفصول الدراسية، كما أكد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل الفصول وإعطاء جميع العاملين بالتربية والتعليم اللقاح.

النواب يطمئن أولياء الأمور

ووسط مخاوف من أولياء الأمور بشأن انتشار العدوى بين الطلاب وخاصه أن شهر أكتوبر هو ذروة الموجة الرابعة، جاء رد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ليثلج صدور الأهالي بشأن الجائحة.

قال النائب محمد أبو الخير وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الأمور في وضعها الحالي لا تمثل خطورة علي الأطفال، مشيرًا إلى أن معدلات انتشار الوباء منخفضة بشكل ملحوظ، فلا مانع من إلغاء كل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في العام القادم مع إمكانية العودة إليه إذا لزم الأمر.

العام الدراسي الجديد

وأضاف أبو الخير، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا داعي لقلق أولياء الأمور، مؤكدًا أن الوزارة حريصة كل الحرص على الطلاب وتم تطعيم جميع العاملين بالوزارة واتخاذ التدابير اللازمة في حين أي تداعيات للموقف.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هناء سرور عضو لجنة الشئون الصحية، أن قرارات التربية والتعليم جميعها جاءت بعد اجتماع مشترك مع وزيرة الصحة وسماع جميع التوجيهات بشأن الإجراءات الاحترازية.

انتظام العملية التعليمية

وأكدت سرور، أن المقصد من قرارات التربية والتعليم هي الحرص علي انتظام العملية التعليمية داخل المدارس والاستفادة من الآليات المطورة وتنمية مهارات الطلاب والتي لا يوفرها التعليم عن بعد.

وأشارت سرور، إلى أن جميع العاملين بوزارة التربية والتعليم تم تطعيمهم باللقاح، وكذلك الطلاب فوق الـ18 سنة، علاوة على التوجيهات بضرورة متابعة الأطفال خلال اليوم الدراسي وتدريب المدرسين على التعامل مع حالات الاشتباه وتوجيهها إلي المختصين بالصحة داخل المدارس، وكذلك حثهم على متابعة العادات الصحية السليمة مثل غسل اليدين ومراعاة المسافة الأمنة بين الطلاب.

وطالبت سرور، أولياء الأمور بضرورة تدريب الأطفال على العادات الصحية السليمة والحفاظ على غسل اليدين وعدم التلامس فيما بينهم.