رئيس «صحة النواب»: مصر لم تعتمد الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، اليوم، عدم اعتماد مصر للجرعة الثالثة المنشطة من لقاحات كورونا حتى الآن؛ لا سيما أن العديد من المواطنين لم يحصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

تطعيم العاملين بالدولة بلقاح كورونا

وأشار رئيس صحة النواب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن خطة الدولة الآن تعتمد على استهداف شرائح من العاملين بها للتطعيم ضد فيروس كورونا، فضلا عن توفير اللقاحات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات المختلفة، وكذلك المعلمين بالمدارس لانتظام سير العام الدراسي، وتطعيم المواطنين الذين سجلوا رغباتهم للحصول على اللقاح.

جرعة تنشيطية للقاحات كورونا

وأوضح «حاتم» أن الحديث عن إعطاء أو توفير جرعة ثالثة منشطة من لقاحات كورونا لم يحدد بعد، قائلًا: «حال صدور هذا القرار يتم تفعيله على المسافرين والعاملين بالخارج والذين حصلوا على لقاح سينوفارم، والذي لم يُعتمد بعد في بعض الدول».

اعتماد الجرعة التنشيطية ببعض الدول

واستطرد أنه لا مانع من الحصول على جرعة ثالثة تنشيطية من لقاح كورونا، مبينا أن الدول الخارجية بدأت في إعطاء جرعة ثالثة لمواطنيها بعد الانتهاء من تطعيم الجرعتين الأولى والثانية، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

مستجدات اللجنة العليا للفيروسات

وشدد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة العليا للفيروسات باعتباره أحد أعضائها، تتابع عن كثب كل مستجدات الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة، قد صرح بأنه من المحتمل الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا بعد الانتهاء من تطعيم جميع فئات المجتمع.

19 مليون مواطن سجلوا للحصول على اللقاح

ووفقا لآخر إحصاء لوزارة الصحة، يشار إلى أن 19 مليونًا و300 ألف مواطن سجلوا لتلقي لقاحات كورونا.