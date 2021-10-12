«الهجرة»: وثيقة التأمين على مسافري الخارج بـ100 جنيه فقط.. واختيارية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة وقَّعت اتفاقا مع رئيس الاتحاد المصري للتأمين ورئيس الرقابة المالية من أجل شحن جثامين المصريين في الخارج وتم تحديد مبلغ تأميني يدفعه المصري في الخارج بشكل اختياري، لافتا إلى أنه تم عمل الوثيقة كمرحلة أولى ضمن حالات الإصابات في العمل أو إصابات النقل، مبينة أن الوثيقة توسعت لتشمل المتوفين في الخارج لأي سبب مع توفير تعويض للأشخاص في الخارج لأي سبب.

الوثيقة اختيارية

وأوضحت «مكرم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، أمس الإثنين، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن المجمعة المصرية للتأمين ستصدر هذه الوثيقة التأمينية وهي اختيارية للمصريين في الخارج ويمكن شراؤها من قبل حاملي تصاريح العمل وثمن الوثيقة 100 جنيه، ويتم صرف التعويضات لأسرة المتوفى من البنك المركزي ولا يختلف ثمن الوثيقة من مهنة لأخرى.

تعويض 100 ألف جنيه مبدئي لأسرة المتوفين في الخارج

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوثيقة سيتم تفعيلها بداية من 1 يناير 2022 ويتم التنسيق مع القنصليات في الخارج من أجل إيجاد هذه الوثيقة التأمينية في الخارج عندما يذهب الشخص ليجدد جواز السفر الخاص به، موضحة أنه سيتم إقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الوثيقة والمبالغ المطلوب دفعها، مبينة أنه تم تقدير التعويض لأسرة المتوفى بـ 100 ألف جنيه.

جهد مبذول من مختلف الوزارات في هذه الوثيقة

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج: «هذه الوثيقة تم بذل مجهود كبير فيها، وهناك فرق عمل بين الرقابة المالية ووزارة الخارجية ووزارة الهجرة والاتحاد المصري التأمين، وستتضح الأمور بنهاية الشهر الجاري ليستطيع الفرد تطبيق الأمر من بداية العمل المقبل».