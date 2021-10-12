تحرير 6 محاضر و12 مخالفة فورية في حملة على المواقف بجنوب سيناء

قال اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء ورئيس مجلس إدارة لجنة الإشراف على المواقف، إن اللجنة نفذت حملات موسعة على عدة أحياء بمدينة الطور للتأكد من تواجد سيارات النقل الداخلي في الأحياء السكنية لنقل الطلاب إلى المدارس، خاصة في المناطق السكنية البعيدة.

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم، إنه جرى تشكيل لجنة للمرور على حي النصر والزهراء بطور سيناء برئاسة محمود عمار مدير المواقف للتأكد من وجود سيارات الأجرة لنقل الطلاب إلى المدارس مع بداية العام الدراسي، مشيرا إلي أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجّه إلى ضرورة توفير وسائل مواصلات لكل المناطق السكنية لنقل الطلاب.

حملات على سيارات الأجرة والسرفيس والأتوبيسات

وأكد السكرتير العام للمحافظة، أن لجنة الإشراف على المواقف نظمت حملة بمدينة الطور استهدفت تنفيذ قرارات المحافظ لمتابعة حركه سير السيارات وضبط السيارات المخالفة، وتمكنت الحملة التي جرت تحت إشراف اللواء هاني بدوي رئيس مدينة طور سيناء، من ضبط سيارات رحلات تقوم بتحميل ركاب بالأجر أسفل كوبري الزهراء بطريقة عشوائية، وتقرر سحب خطوط سير السيارات ومتابعة تشغيل العدادات التاكسي.

ولفت إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 6 محاضر لعدد من سيارات الرحلات والأتوبيسات المخالفة لقرار المحافظ بشأن خطوط السير، مضيفا أنه جرى تحرير 12 غرامة فورية لعدد من السيارات بإجمالي 10 آلاف جنيه.

لا زيادة في أسعار النقل الداخلي أو الخارجي

وأوضح اللواء أيمن الشريف، أن لجنة الإشراف على المواقف بالمحافظة قررت عدم زيادة أسعار المواصلات الداخلية أو الخارجية، عقب زيادة أسعار البنزين، وأوضح أن أي مواطن يدفع أكثر من التعريفة المقررة يجب عليه إخطار لجنة المواقف برقم السيارة، محذرا السائقين من استغلال العام الدراسي ورفع تعريفة الركوب دون قرار من اللجنة.