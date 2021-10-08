محافظ الفيوم: أسعار تعريفة الركوب كما هي.. «ولا مليم زيادة»

أكد الدكتور أحمد الأنصارين محافظ الفيوم، في بيان صحفي، أنه لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي، بعد إعلان الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين فقط، دون المساس بأسعار السولار والمازوت، التي بدأ تطبيقها في محطات الوقود بالمحافظة في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، وفقا للقرار الصادر من وزارة البترول والثروة المعدنية، بواقع زيادة 25 قرشا في سعر لتر البنزين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي للسيارات، الأمر الذي يجعل سائقي السيرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة يستغلون ذلك في رفع أسعار البنزين ويقومون برفع سعر تعريفة الركوب.

حملات مكثفة لضبط تعريفة الركوب

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن ومسؤولي إدارة المواقف والنقل بتكثيف الجولات الميدانية للمرور على كافة المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قبل المحافظة.

تخصيص أرقام للإبلاغ عن المخالفين

وأكد المحافظ، على مدير المواقف بالتنسيق الكامل مع إدارة مرور الفيوم، لاستمرار المتابعة الميدانية والحملات التفتيشية، لتنظيم العمل داخل المواقف والتأكد من إلتزام السائقين بـ«تعريفة الركوب» المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مطالبا المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال أرقام 2168041 و 2168042.

25 قرشا زيادة في أسعار البنزين

وتغيرت أسعار البنزين الجديدة في مصر بقيمة 25 قرشا لجميع أنواع البنزين، فيما يشهد السولار حالة من الاستقرار بعد تثبيت سعره وعدم وجود أي زيادة في أسعاره، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي للسيارات بقيمة 25 قرشا أيضا.

أسعار الغاز والبنزين بعد الزيادة

وسجل سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات سعر 3.75 قرشا بدلاً من 3.5، وبلغ سعر بنزين 80 للتر الواحد 7 جنيهات بدلاً من 6.75، بينما بلغ سعر بنزين 92 للتر الواحد 8.25 بدلاً من 8 جنيهات، بينما ارتفع سعر بنزين 95 للتر الواحد ليصبح 9.25 بدلاً من 9 جنيهات.