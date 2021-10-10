رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 45 سيارة خلال حملات لضبط مخالفات تعريفة الركوب بالجيزة

كتب:

الوطن
06:55 م | الأحد 10 أكتوبر 2021
جانب من الحملة

جانب من الحملة

شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في إدارة السرفيس والنقل الجماعي، حملات مكبرة لضبط مخالفات تعريفة الركوب بمختلف أنحاء المحافظة.

حملات منع رفع تعريفة الأجرة

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمنع رفع أسعار تعريفة الركوب خاصة مع بداية العام الدراسي، وما تشهده الطرق من تكدس للطلاب وأولياء الأمور مما يدفع البعض لاستغلال المواطنين من خلال رفع الأسعار أو تجزئة خطوط السير.

ضبط 19 توك توك

أسفرت الحملة عن ضبط 45 سيارة مخالفة بالإضافة إلى 19 مركبة توك توك، حيث تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المركبات المضبوطة والسائقين.

اقرأ المزيد:

طلاب «السعيدية» يؤدون تحية العلم في أول أيام الدراسة بحضور محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: لا زيادة في تعريفة المواصلات بعد تثبيت سعر السولار

محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية للعام الدراسي الجديد

محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية للكباري على ترعة المريوطية

محافظ الجيزة يتابع أعمال تجميل ورفع كفاءة أسوار حدائق الأهرام