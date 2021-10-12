القوى العاملة: تعيين 22 شابًا و74 ألف جنيه لـ 29 عاملًا غير منتظم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 22 شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» بمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، فضلًا عن تسجيل 138 من راغبي العمل، وتوفير 286 فرص عمل.

وأضاف سعفان، أن المديرية استخرجت 35 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، بالإضافة إلى تلقي 3 شكاوى عمالية وتم تسوية شكوى منهم وديًا، وشكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة.

74 ألف جنيه لـ 29 عاملًا

وتابع وزير القوى العاملة، أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، قامت المديرية بصرف منح لتلك الفئة بلغت 74 ألف جنيه لـ29 عاملاً من المسجلين، فضلاً عن تسليم شهادة أمان لـ385 عاملًا من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي، إن المديرية فتشت عن 237 منشأة بشكل دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 7 محاضر لمنشآت مخالفة، وعقد 4 ندوات توعية للعاملين حضرها 42 عاملًا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية فتش على 190 منشأة، وإعادة التفتيش على 64 منشأة، أسفر عن تحرير 13 محضر، والقيام بحملتين تفتيشية، وعمل 15 قياسات ميدانية، وبحث شكوتين.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم متابعة 190 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.