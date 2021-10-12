السيسي يسلّم رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي إلى الصين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ ما شهدناه في العامين الماضيين، يشير إلى الارتباط الوثيق بين صحة الإنسان وعلاقته بمحيطه الحيوي، ومن هذا المنطلق سارعت مصر في العام 2018، إلى طرح مبادرات طموحة بين جوانب العمل البيئي، لتحقيق التناغم والتكامل بين جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومواجهة تغير المناخ وتداعياته السلبية، ووقف تدهور التربة وتصحّر الأراضي، إيمانا منها بما لهذه الجهود مجتمعة من أثر إيجابي على صحة الإنسان وعلى تحقيقه للتنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته أمام مؤتمر التنوع البيولوجي في الصين: «تشرف مصر بتسليم رئاسة المؤتمر لجمهورية الصين الشعبية الصديقة، وهي على ثقة في قدرة الجانب الصيني على مواصلة هذا العمل المهم لحماية التنوع البيولوجي والنظم الحيوية على كوكبنا».

وتابع الرئيس السيسي: «نتطلع في هذا السياق إلى مواصلة العمل مع الصين خلال العامين المقبلين، لتحقيق هذا الهدف، متمنين للجانب الصيني التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف الاتفاقية وصيانة الأمانة التي نحملها للأجيال المقبلة».