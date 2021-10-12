السيسي: نعيش مرحلة دقيقة في تاريخ البشرية

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة أمام مؤتمر التنوع البيولوجي في الصين، أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في افتتاح أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، قائلا: «أود في هذا الصدد أن أتوجه بالشكر لجمهورية الصين الشقيقة على حرصها على عقد هذه الدورة، رغم التحديات التي تواجه العمل متعدد الأطراف إثر تداعيات جائحة كورونا».

وأضاف الرئيس السيسي: «نعيش الآن مرحلة دقيقة في تاريخ البشرية، تتطلب منا بذل جهود حثيثة للتكاتف لمواجهة التحديات الجسّام أمامنا، والتي زادت حدّتها جائحة كورونا، التي ما زلنا نتعامل مع آثارها السلبية على المستويات كافة».