سعيد مرعي: السيسي فعّل الاستحقاق الدستوري للمرأة المصرية بالقضاء

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الذي فعل الاستحقاق الدستوري للمرأة المصرية؛ فوجه وبإصرار شديد بضرورة تعيين المرأة المصرية في مجلس الدولة والنيابة العامة، مشيرا إلى أن المرأة أصبحت تجلس على منصات القضاء بفضل الله ثم السيسي.

المرأة أصبحت قاضية في مجلس الدولة

وأضاف مرعي خلال لقاء خاص مع القناة الأولى: «بعد هذا التوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت المرأة المصرية قاضية في مجلس الدولة وعضوا بالنيابة العامة، وتشغل منصبا قضائيا في جهة القضاء العادي، فهي قاضٍ جنائي ومدني وتجاري ومنازعات شؤون الأسرة».

علاقة وطيدة بين القضاء والقوات المسلحة لتحقيق أمن المواطن

وأكد أن هناك علاقة وطيدة بين القوات المسلحة والقضاء المصري بفروعه، فالجيش المصري يتمتع بقدرة قتالية فائقة يتحدث عنها المتخصصون، كما أن شعب مصر بأسره يحب قواته المسلحة ويرى فيها ضمانه الخارجي من أي اعتداء على الأراضي المصرية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية تحقق أمن الحدود وأمن البلاد الخارجي، وهناك أمن جديد من نوع آخر وهو الأمن النفسي للمواطن، حينما يجد المواطن في بلده قضاء شامخا مستقلا يحقق الترضية القضائية له يشعر بأمان واطمئنان، وكلا الأمنين متكاملان ويكونان منظومة متكاملة تحقق أمانا واستقرارا للمواطن.