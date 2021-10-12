الذهب يرتفع عالميًا ويستقر محليًا.. وشعبة الذهب: الوقت مناسب للشراء

ارتفعت «أسعار الذهب» عالميا واستقرت محليًا في بداية تعاملات البورصات العالمية ليوم الثلاثاء 12 أكتوبر.

سادت حالة من الهدوء أمس الاثنين، على تعاملات الذهب تزامنًا مع العطلات في كندا والولايات المتحدة وهو ما كان له تأثير طفيف على شهية المخاطرة بالأسواق.

أسعار الذهب عالميا

وسجل عيار 24 سعر 56.63 دولار، وسجل عيار 21 بسعر 49.55 دولار، وبلغ عيار18 نحو42.47 دولار.

سعر الأوقية :1.761.37 دولار

أسعار الذهب محليا

سجّل عيار 24 سعر 880 جنيهًا، وبلغ عيار 21 سعر 770 جنيهًا وبيع عيار 18 سعر 660 جنيهًا، فيما بيع الجنيه الذهب سعر 6 الآف و160جنيه.

الوقت المناسب للشراء

قال الدكتور واصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إن هناك ارتفاعًا طفيفًا حدث أمس الإثنين دون تأثير على السوق المحلي، حيث ساد الهدوء تعاملات أمس تزامنًا مع عطلات في كندا والولايات المتحدة وهو ما كان له تأثير على أسعار الذهب.

فصعد الطلب على الدولار الأمريكي، حيث شهد ارتفاعًا طفيفًا باعتباره أحد الملاذات الآمنة، وذلك مستفيدًا من انتهاء أزمة سقف الديون الأمريكية بالأسبوع الماضي فهناك علاقة عكسية بين الدولار والذهب فكلما ارتفع الدولار تراجعت اسعار الذهب.

وأشار رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الأسواق تترقب اليوم الثلاثاء صدور بعض تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي والتي سيكون لها تأثير قوي على شهية المخاطرة بالأسواق وعادةً هذه التصريحات لها تأثير قوي على الدولار الأمريكي وأسعار المعدن الأصفر.

وتتوقع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية موجة تصاعدية في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة ولكن ليست بالشكل الكبير، لافتين إلى أن الوقت مناسب للشراء.