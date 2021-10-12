رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير معبد الكرنك استعدادا لافتتاح «الكباش»

تستقبل معابد الكرنك، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الأقصر، صباح اليوم، لإجراء جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير وآخر الاستعدادات والتجهيزات داخل معابد الكرنك وطريق الكباش الفرعوني شمال المحافظة.

«مدبولي» يتفقد آخر التجهيزات بالكرنك

ويتفقد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، أعمال الترميمات والتجهيزات داخل معابد الكرنك شمال محافظة الأقصر، فضلا عن أعمال التشطيبات النهائية بطريق الكباش الفرعوني، الذي يبلغ طوله 2700م ويصل بين معبدي الأقصر والكرنك.

تأتي تلك الجولات في إطار استعدادات محافظة الأقصر لحفل افتتاح طريق الكباش الكبير، أول نوفمبر المقبل، في حضور عدد من القيادات المحلية والدولية، فضلا عن القيادات الشعبية والتنفيذية من المسؤولين، ضمن خطط التطوير التي تنفذها الدولة لاستعادة المظهر الحضاري للمحافظة السياحية.

الأقصر تستعد لافتتاح طريق الكباش

وتعكف المحافظة السياحية على تطوير العديد من الميادين الشهيرة داخل المحافظة وفي مسار الطريق السياحي، فضلا عن تطوير طريق المطار وكوبري المطار شمال محافظة الأقصر.

كما تقوم المحافظة بأعمال تشجير متنوعة داخل عدد من الميادين بالمحافظة السياحية، وكذلك عدد من الطرق المختلفة في شوارعها الرئيسية، ضمن استعدادات محافظة الأقصر لتنظيم أكبر حفل بحضور العديد من الشخصيات الهامة لافتتاح طريق الكباش بعد الانتهاء من أعمال التطوير ومن المقرر تنظيم الحفل أوائل الشهر المقبل.