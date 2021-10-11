طلاء واجهات 1500 منزل في الأقصر استعدادا لافتتاح طريق الكباش

كشفت محافظة الأقصر، عن طلاء واجهات 1500 منزل من أصل 2000 منزل بالمناطق المستهدفة داخل المدينة، استعداداً للاحتفالية المرتقبة التي سيتم تنظيمها بمناسبة افتتاح مشروع إحياء طريق الكباش، في اطار استعداداتها للموسم السياحي الشتوي وتنفيذا لخطة الدولة باستعادة الوجه الحضاري لمدينة الأقصر وتطويرها بشكل كامل، حتى تظهر بالصورة التي تليق بها أمام السياح من جميع دول العالم.

استمرار اعمال الرصف بطريق المطار

تضمنت أعمال التطوير التي تقوم بها محافظة الأقصر، تنفيذ 7450 م أعمال بلدورات من أصل 8400 م، بنسبة تنفيذ 89%، وتنفيذ 28000 م، أعمال انترلوك من أصل 35000 م، بنسبة تنفيذ 80%، وتنفيذ نسبة 60% من أعمال الرصف التي تشمل 16 كم بطريق المطار «طريق مزدوج»، و1 كم طريق مدخل المعبد وطريق «السيد يوسف»، وطريق الكباش الغربي من كوبري المطار حتى كوبري المطحن، مع قرب الانتهاء من تنفيذ أعمال البلدورات والرصف، علما بأن أعمال الرصف تنتهي بنهاية أعمال المرافق.

تطوير الكورنيش والمرسى السياحي

وضمن مشروعات التطوير التي أجرتها المحافظة استعدادًا لـ الموسم السياحي، مشروع الكورنيش العلوي والسفلي، فضلًا عن تطوير 4 ميادين رئيسية وحديقة الطفل، وعكفت الأجهزة التنفيذية على تطوير ساحة سيدي أبو الحجاج وشارع السوق السياحي، فضلًا عن مشروع إنشاء مرسى سياحي جديد ومرسى معدية الأهالي وضم عدد 2 عبارة نهرية جديدة ومشروع إعادة إنارة جبل القرنة بالبر الغربي، وغيرها من مشروعات التطوير الأخرى.