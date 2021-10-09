آثار الأقصر: عروض مراكب شراعية ولانشات وحنطور في حفل افتتاح طريق الكباش

كشف مصدر مسؤول بهيئة الآثار بمحافظة الأقصر، تفاصيل جديدة في حفل افتتاح طريق الكباش الضخم، مؤكدا أن الحفل سيكون بمشاركة عدد كبير من المراكب الشراعية والمراكب التي تعمل بـ«الموتور» أو اللانشات، لعمل عروضا متنوعة في نهر النيل خلال الحفل الكبير.

أشار إلى مشاركة عدد من الحناطير لتنفيذ بعض العروض المتميزة والمختلفة في حفل طريق الكباش المُقرر إقامته في شهر نوفمبر المقبل من العام الجاري، بحضور عدد كبير من كبار المسؤولين الدوليين والمحليين.

بروفات داخل معبدي الأقصر والكرنك

وأوضح «المصدر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم عمل بروفات لتنظيم الحفل الكبير بشكل يومي من قبل عدد كبير من الشباب داخل معبدي الأقصر والكرنك وفي محيط طريق الكباش، للمشاركة في تنفيذ العروض على أفضل وجه بما يُحقق الشكل الحضاري للمحافظة السياحية، لافتًا إلى تضمن الاحتفالية فقرات فنية وغنائية بمشاركة فنانين كبار.

مبالغ رمزية للشباب المشارك

وأوضح المصدر أن الشباب المُشارك يتقاضى مبلغًا رمزيًا بشكل يومي جراء مشاركتهم في البروفات التي يتم إجرائها داخل معبدي الأقصر والكرنك، فيما يشارك البعض الآخر في البروفات دون الحصول على مقابل في البروفات التي تبدأ من الثالثة عصرًا حتى السادسة مساءًا من نفس اليوم وبشكل يومي، من شباب محافظة الأقصر والهيئات الشبابية، وجامعة الأقصر وغيرها.

وتستعد محافظة الأقصر، لتنظيم أكبر احتفالية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تنظيم حفل طريق الكباش الفرعوني في نوفمبر المقبل.