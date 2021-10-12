خبير: خطوات يجب اتباعها أثناء السفر بالسيارة خلال فصل الشتاء

تتسبب هطول الأمطار الغزيرة على الطرق السريعة والكباري المختلفة، في وقوع العديد من حوادث الطرق، نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأمطار على الطرق المختلفة؛ وخلال السطور التالية ترصد الوطن أهم النصائح والخطوات التي يجب على قائدي السيارات اتباعها قبل عملية السفر وقيادة السيارة في أثناء هطول الأمطار، حسب ما أكده المهندس محمد عبد الصمد خبير السيارات.

خطوات يجب أتباعها قبل السفر بالسيارة أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

-فحص السيارة، وعمل الصيانات الدورية لها.

-فحص إطارات السيارة، وضغط الهواء.

-فحص المصابيح الأمامية والخلفية، والحفاظ على نظافة جيدا في جميع الأوقات خاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة.

-يجب الالتزام بالتعليمات المرورية والقيادة ببطء.

-التمسك جيدًا بعجلة القيادة باليدين لزيادة التحكم في السيارة.

-يجب التأكد من ربط حزام الأمان.

-البحث عن الطرق القصيرة خاصة عند انخفاض درجات الحرارة.

-ضرورة مراجعة زيت المحرك وزيت المكابح في الورش الفنية والمراكز المتخصصة.

-يجب فحص مستوى السائل في خلايا البطاريات مرة واحدة سنويا وتزويدها بالماء المقطر إذا لزم الأمر.

-يجب فتح أحد نوافذ السيارة قليلا حتى تمنع تكوين بخار مياه داخل السيارة أثناء القيادة.

- تجنب الاقتراب من سيارات النقل الثقيل.

- تجنب المرور عبر تجمعات المياه، ومحاولة تجنبها.

-يجب الحفاظ على ترك مسافات أمنة بين السيارة والسيارات الأخرى المجاورة لتجنب أخطار الاصطدام.

-يجب التأكد من الحالة العامة لكاوتش الأمان الواقعة على أبواب السيارة داخليًا، والتأكد أيضًا من إمكانية الغلق المحكم لجميع نوافذ السيارة، لمنع عملية التسرب لمياه الأمطار داخل السيارة.

-ضرورة التأكد من فحص الحالة العامة لهيكل المساحات والتأكد من عدم تآكل الكاوتش الخاص بها.

-ضرورة إيقاف السيارة في مرآب دافئ قدر الإمكان، عند التوقف أثناء هطول الأمطار.