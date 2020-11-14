خبير: الصيانة الدورية للسيارات تقي من الأضرار والحوادث

الصيانة الدورية للسيارات هي مجموعة من الإجراءات التي يجب القيام بها بشكل دوري لضمان سلامة السيارة والسائق، وليس بالضرورة وجود عطل للجوء إليها، إذ أن الصيانة هي التي تحمي من الأعطال في كثير من الأحيان، لذا يجب اتباع الإجراءات للحفاظ على الأجزاء الميكانيكية في السيارة.

قال المهندس محمد الحناوي، خبير صيانة السيارات إن الصيانة الدورية تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على السيارة والحد من وقوع الأضرار التي قد تتسب في حدوث العديد من الكوارث، التي قد تصل إلى حوادث على الطرق السريعة".

وأكد الحناوي لـ"الوطن"، أن مراجعة الـ23 نقطة الخاصة بالصيانة الدورية لجميع الأنظمة بالسيارة تعد قيمة مضافة لمالك السيارة، وتساعد على حفظ الأجزاء من الأضرار التي قد يتسبب فيها الأهمال بعمل صيانة لأحد الأجزاء بالسيارة على سبيل المثال "تيل الفرامل"، والذي قد يتسبب الإهمال في تغيره وعمل الصيانة الدورية له في ضرر أكبر أثناء تحرك السيارة.

وأضاف أن عملية الفحص يؤدي إلى تحديد الخلل الموجود بالسيارة والأعطال الوشيكة بها، ما يؤدي إلى إصلاحها وتجنب تلفها وعدم اللجوء لشراء قطع غيار جديدة.

وأشار "الحناوي"، إلى أن الشركات المصنعة تحرض على عمل الصيانات الدورية للسيارة خلال فترة الضمان تفاديًا لوقوع أضرار أكبر، كذلك على مالك السيارة عمل الصيانة الدورية لها حتي بعد الخروج من الضمان بنفس المدة التي كانت تدخل فيها السيارة للصيانة الدورية.

ونوّه "الحناوي"، إلى أن الصيانة الدورية لكل مصنعي السياراة كانت منذ سنوات تحدد كل 5 آلاف كم، ونتيجة للاجيال المتطورة من الزيوت التخليقية أصبح معدل الصيانة كل 10 آلاف كم.

واختتم خبير صيانة السيارات، أنه من أهم البنود الخاصة بالصيانات الدورية للسيارة "تغير الزيت وفلتر الزيت - فحص جميع السوائل المختلفة - التحقق من إطارات السيارة شهريًا".