زعيم كوريا الشمالية: نبني جيشا لا يقهر لمواجهة أمريكا

استعرض زعيم كوريا الشمالية «كيم جونغ أون» الصواريخ التي طورتها بلاده لشن ضربات نووية قادرة على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية.

وتعهد كيم ببناء جيش «لا يقهر» لمواجهة ما وصفه بـ «العداء الأمريكي المستمر»، حسبما أفادت وسائل إعلام كورية رسمية الثلاثاء.

كيم: قواتنا العسكرية لا تستهدف كوريا الجنوبية

وفي محاولة مستمرة للوقيعة بين واشنطن وسول، استخدم «كيم» خطابه خلال معرض عسكري نادر، الاثنين، للتأكيد على أن قوته العسكرية لا تستهدف كوريا الجنوبية، ولا ينبغي أن تكون هناك حرب أخرى في المنطقة بين الشعبين الكوريين، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

كيم: لا يوجد دليل قائم على أن أمريكا ليست معادية لنا

ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية عن كيم قوله «الولايات المتحدة أشارت مرارا إلى أنها ليست معادية لدولتنا، لكن لا يوجد دليل قائم على ذلك يجعلنا نعتقد أنها ليست معادية، الولايات المتحدة تواصل خلق توترات في المنطقة عن طريق تقديراتها وأفعالها الخاطئة».

ووصف «كيم» الولايات المتحدة الأمريكية بأنها مصدر عدم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، مضيفا أن أهم أهداف بلاده هو امتلاك قدرة عسكرية لا تقهر، ولا يستطيع ولا يجرؤ أحد على تحديها.

وقالت وكالة الأنباء المركزية، إن المعرض جرى تنظيمه لإحياء الذكرى الـ76 لتأسيس حزب العمال الحاكم يوم الأحد، هو الأول من نوعه منذ تولي «كيم» السلطة أواخر عام 2011، بحسب مسؤولين في سول.

ويقول خبراء إن المعرض تضمن مجموعة من الأسلحة المطورة حديثا، وبينها صواريخ باليستية عابرة للقارات، والتي اختبرتها كوريا الشمالية بالفعل خلال عروض عسكرية في السنوات الماضية.