«بيونج يانج» تعلن إعادة قنوات الاتصال مع كوريا الشمالية

أعلنت بيونج يانج، إعادة قنوات الاتصال مع جارتها الجنوبية، وقالت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، إنه سيتم استعادة جميع الخطوط الساخنة بين الكوريتين ابتداء من الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، اليوم الاثنين.

وكانت «كيم يو جونج»، نائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، شقيقة زعيم كوريا الشمالية «كيم جونج اون»، قالت في أواخر سبتمبر الماضي، إن بلادها مستعدة لإعلان نهاية الحرب مع سول، وإعادة الاتصالات بين الكوريتين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

«كيم يو جونج» تضع شرطا لاستعادة الاتصالات بين الكوريتين

ووضعت «كيم يو جونج»، شرطا لاستعادة الاتصالات وعقد قمة القادة بين الكوريتين، وهو أن تتسم العلاقات الثنائية بين البلدين بالاحترام والإنصاف.

في سياق آخر، انتقدت كوريا الشمالية، أمس الأحد، مجلس الأمن الدولي، لعقده اجتماعا بشأن إطلاقها للصواريخ مؤخرا، ووصفته بأنه مظهر من مظاهر التعامل المزدوج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأكد مدير إدارة شؤون المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، «جو تشول- سو»، في بيان، أن التجارب الصاروخية كانت لأغراض الدفاع عن النفس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

واتهم «جو تشول- سو»، المجلس، بالتزام الصمت بشأن التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة والقوات الموالية لها، بينما يعاقب «الأمن الدولي»، كوريا الشمالية على إجراءاتها الدفاعية الطبيعية والمخطط لها.

وكان مجلس الأمن الدولي، عقد الجمعة الماضية، اجتماعا مغلقا بناء على طلب الولايات المتحدة وبيرتان وفرنسا، فيما لم يتوصل إلى اتفاق بشأن بيان مشترك بسبب اعتراض الصين وروسيا.

تحليقات صينية في اتجاه تايوان

في سياق آخر، نفذت طائرات حربية صينية لليوم الثالث على التوالي، تحليقات في اتجاه تايوان التي تعتبرها حكومة بكين جزءا من أراضيها.

وقالت وزارة الدفاع في تايوان، إن 16 طائرة حربية صينية توغلت، أمس الأحد، في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها، مقابل 39 طائرة السبت، و38، الجمعة الماضية.

في سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، عن بالغ قلقها إزاء الأنشطة العسكرية الصينية الاستفزازية قرب تايوان، محذرة من أن هذه التحليقات تزعزع الاستقرار وتهدد بسوء التقدير وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.