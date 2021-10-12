تطوير نقطة إسعاف ومركز شباب ومحطات صرف ضمن «حياة كريمة» بالإسماعيلية
كتب:
نرمين عفيفي
12:05 م | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية
كشفت مؤسسة «حياة كريمة» عن مستجدات المبادرة الرئاسية بمحافظة الإسماعيلية، حيث تستمر أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الإسماعيلية بنسب تنفيذ كبيرة بقرى شرق القناة، على النحو التالي:
قرية جلبانة
- مشروع تطوير نقطة إسعاف جلبانة.. جرى الانتهاء من الأعمال وجارٍ التسليم.
- مشروع تطوير مركز شباب جلبانة. جرى الانتهاء من الأعمال وجارٍ التسليم.
- مشروع إنشاء مبنى مجمع الخدمات الحكومية بقرية جلبانة.. جرى الانتهاء من أعمال الوجهات وجارٍ الانتهاء من أعمال الكهرباء والمياه والصرف والغاز والطاقة الشمسية والنجارة.
- مشروع إنشاء مبنى المجمع الزراعي البيطري بقرية جلبانة.. جرى الانتهاء من الأعمال الخرسانية للدور الأول وجارٍ الانتهاء من الأعمال الخرسانية للدور الثاني.
- مشروع إنشاء جناح بمدرسة السادات الابتدائية بجلبانة بـ25 فصلا.. جارٍ الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية للمبنى.
- مشروع محطة الرفع 2 للصرف الصحي بقرية أم خشيب.. جرى الانتهاء من الأعمال الخرسانية البيارة وجارٍ استكمال باقي الأعمال.
- مشروع الصرف الصحي بقرية جلبانة وقرية أم خشيب.. جارٍ تنفيذ خطوط الطرد من وإلى محطة المعالجة الثلاثية، وجارٍ العمل في إنشاء محطة المعالجة والشبكة الداخلية.
- مشروع إنارة المناطق المحرومة.. جرى عمل التحضيرات والأعمال اللازمة لإنارة قرية بئر مدكور وابوسعادة وكتيبة الجيش، وجارٍ البدء فى قرية أم خشيب.
- مشروع مياه الشرب لقرى جلبانة وأم خشيب وبوابة القنطرة وأبو سعادة والتل الأحمر.. جرى التنفيذ في معظم القرى بنسبة نحو 100% وجارٍ التأكد من أنّ جميع المناطق المحرومة تم توصيل المياه لها.
- مشروع توصيل الغاز.. جاري عمل التصميمات الهندسية الخاصة بالمشروع وفي انتظار الانتهاء من أعمال الكهرباء والصرف والمياه.
- الرصف بقرية بوابة القنطرة.. جارٍ رصف طريق الجيش بطول 12.5كم لربط قرى جلبانة وقرية بوابة القنطرة بمدينة القنطرة شرق ومحافظة بورسعيد بنسبة تنفيذ 20%.
- مشروع إنشاء 2 كوبرى بقرية بوابة القنطرة على بمنطقة عبدربه حماده، ومنطقة مدين قاسم بنسبة تنفيذ 15%.
قرية السلام
- نسبة التنفيذ بمبني الأسعاف السريع 55% وتم الانتهاء من جميع أعمال الصبة الخرسانية، وجارٍ العمل على تقفيل الحوائط بالطوب.
- نسبة التنفيذ بمحور مياه الشرب 95%، وجرى الانتهاء من تنفيذ 21 كم خطوط والعدايات الحديدية على المجاري المائية.
- نسبة التنفيذ بمحور الصرف الصحي 15%، وجرى الانتهاء من أعمال الحفر بمحطة المعالجة الثلاثية بعمق 4 متر بنسبة 95%، وجارٍ العمل على شفط المياه الجوفية، وجرى تركيب 500 متر خطوط انحدار للصرف الصحي لقرية السلام.
- نسبة التنفيذ في خزان مياه الشرب 70%، وتم الإنتهاء من الصبه الأرضيه وعمل العوازل وصبة الحوائط والسقف، وجارٍ العمل على رفع أعمدة غرفة التشغيل والتحكم أعلى الخزان.
- نسبة التنفيذ في مجمع الخدمات الحكومية 70%، وجرى الانتهاء من أعمال الخرسانات وبناء وتقفيل المبنى، وجارٍ العمل على أعمال المحارة والدهانات وتركيب العازل الحراري على الواجهات من الخارج.
- نسبة التنفيذ بمجمع الخدمات الزراعية 45%، وجرى الانتهاء من الصبّة العادية والقواعد الخرسانية والأعمدة والسقف، وجارٍ شد خشب أعمدة الدور الثاني.
- أعمال الكهرباء، تم الحفر بالشوارع تمهيدا لتركيب الكابلات الكهربائية الجهد المتوسط.