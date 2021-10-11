«مياه الفيوم» تطلق حملة توعية للتعريف بـ«حياة كريمة» بقرية حنا حبيب

استعرض اللواء حسن عبد الغني، القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، خلال لقائه برؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة، المشروعات، التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنمية الريف المصري والارتقاء بحياة المواطن الفيومي، التي تضمن له حياة كريمة.

حملة توعية للتعريف بمبادرة «حياة كريمة»

وقامت إدارة التوعية والإعلام بالشركة، بتنفيذ حملة توعية للتعريف بمبادرة «حياة كريمة» بقرية حنا حبيب بمركز يوسف الصديق بمشاركة إدارة المشاركة المجتمعية وإدارة العلاقات العامة.

وأضاف عبد الغني، أن حملة التوعية تمت بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية داخل القرية من أجل تحقيق أعلى معدل وعي بالمشاريع التي يتم تنفيذها من جانب الدولة المصرية من أجل الارتقاء بالريف المصري، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

الحفاظ على مستوي الخدمة المقدمه للمواطن والحفاظ على البنية الأساسية للشركة

وقال القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن أولويات الشركة ومحور اهتمامها النابعة من رؤيتها ورسالتها وهدفها هو خدمة المواطن والحفاظ على المنتج، وسرعه إنجاز الأعمال المرتبطة بحياة المواطن، وحل كافة البلاغات الواردة عن طريق الخط الساخن 125، بجانب الاستقرار والحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن والحفاظ على البنية الأساسية للشركة والمعاونة على المهمة المحددة.

الحفاظ على العامل من خلال تأمين بيئة العمل وتوفير مناخ مناسب

وأضاف القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن تطبيق كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية والالتزام بالزي الخاص بالشركة، ضرورة ملحة من أجل الحفاظ على العامل من خلال تأمين بيئة العمل وتوفير مناخ مناسب وملائم للعاملين حتى يتم توفير خدمة على أعلى مستوى تناسب تطلعات كافة المواطنين.

تحفيز العاملين المتميزين في أداء مهامهم

ووجه رئيس الشركة، رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة، بضرورة تحفيز العاملين المتميزين في أداء مهامهم، من خلال تحسين الصورة الذهنية للشركة لدى المواطنين، خاصة القراء والمحصلين والعاملين في مجال قطاع الصيانة سواء مياه شرب أو صرف صحي.